Sugey Ábrego quiere consentir a sus admiradores con una experiencia sensorial

Ciudad de México.- La guapa estrella de Televisa, Sugey Ábrego se ha convertido en todo un fenómeno de las redes sociales, pues supo sacar provecho del aislamiento que causó la pandemia de Covid-19 para lanzar un emprendimiento, dado que se quedó sin trabajo y de alguna manera tenía que cubrir sus gastos, así que decidió incursionar en una famosa plataforma de suscripción, donde tiene a la venta contenido ardiente que la ha llevado a embolsarse cantidades millonarias.

Gracias a este material, la actriz se ha coronado como la 'Reina del VIP', compitiendo a la par de otras celebridades que han decidido deleitar la pupila de sus fans, aunque esto le ha costado señalamientos e incluso discriminación laboral, razón por la que no ha estado tan activa en la pantalla chica como hace algunos años, pero le da satisfacción que ha logrado alcanzar una estabilidad económica y no depende de los llamados de ninguna producción.

Aunque la exchica del clima ha recibido críticas por la forma en la que ahora genera dinero, además de que ha confesado que se le han cerrado muchas puertas y le han quitado papeles, así como algunos proyectos televisivos, quiere seguir creciendo e innovando en su negocio, por lo que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto con el que piensa poner a soñar a quienes están dispuestos a pagar con tal de contemplar su belleza.

Tal como lo había anunciado hace algunos meses, Sugey Ábrego quiere presentar una experiencia sensorial 3D, misma con la que sus suscriptores podrán verla como Dios la trajo al mundo y lo que hace a solas en su habitación, aunque les ha llevado mucho tiempo el trabajo con la inteligencia artificial para crear su clon.

Es un proyecto en el que las personas van a entrar a una nueva plataforma en la que van a tener acceso en 3D y necesitan un visor", explicó la famosa.

Debido a lo costoso que es ejecutar este trabajo, el lanzamiento que estaba anunciado para octubre se pospuso y por ahora no hay una fecha en específico, pero Ábrego compartió que lo está haciendo de la mano de una empresa que se dedica a llevar la cuenta de OF de distintas celebridades, por lo que aclaró que se trata de un material erótico cuidado como se manejan las revistas para caballeros y no completamente explícito.

Además, Sugey sigue con la venta de su ropa interior usada con la que le ha ido muy bien, quiere lanzar su propia línea de juguetes sexuales, así como su muñeca inflable, aunque por ahora está enfocada en la nueva plataforma sensorial y asegura que pronto dará nuevas noticias acerca de sus novedosos proyectos que confía serán un éxito.

