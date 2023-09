¿Verás a Ghost en concierto? Rutas, horarios y posible el setlist es lo que debes saber

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin ha llegado el día en que la agrupación originaria de Suecia y quienes se han convertido en un icono de Heavy metal, Ghost, se presentará ante miles de fanáticos en el Palacio de los Deportes luego de varias semanas de haber anunciado su regreso a tierras mexicanas y claro, agotando los boletos a horas de haber arrancado la fase de preventa. Si eres de los afortunados que acudirá a este esperado 'ritual'. ya sea por ser fan o vas de invitado, a continuación te damos varios detalles para que la experiencia sea única.

La banda encabezada por Tobias Forge y su alterego 'Papa Emeritus IV', planean deleitar a los fanáticos con la menos dos horas de concierto. Cabe destacar que desde hace varios días, en la colonia Roma se instaló el famoso Confesionario del artista con el fin de poder confesar todo tus pecados y claro, publicar la fotografía en redes sociales para ser la envidia de muchos que no alcanzaron un acceso para disfruta de temas como Mary on a cross, Square Hammer, Year Zero o Call me Little Sunshine, por mencionar algunos.

Para empezar, el concierto se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco y la cual cuenta con un fácil acceso, pues la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es la que mejor queda. Para acudir al recinto antes mencionado, será necesario bajar en las estaciones Velódromo o Ciudad Deportiva, en esta última, deberás caminar más para llegar a los accesos del recinto pero es más conveniente si es que llegas en automóvil pues en dicho punto es donde se encuentra el estacionamiento con más espacio.

Foto: Instagram

Toma en cuenta que las puertas del Palacio de los Deportes se abrirán en punto de las 19:00 horas y el concepto arrancará de manera oficial en punto de las 21:00 horas. De manera extraoficial se ha revelado que el 'ritual' concluirá a las 01:00 horas, por lo que si planeas que tu regreso sea también a bordo de la denominada 'limusina naranja', el horario se servicio no se ha extendido, lo que deja que solo el regreso sede ser a bordo de u vehículo particular o bien, servicio de taxi por aplicación como Uber o DiDi. En ocaciones, hay servicio de microbús sobre Viaducto que por 30 pesos por persona, te lleva a varios puntos de la urbe.

Posible setlist

Kaisarion

Rats

Faith

Spillways

Cirice

Absolution

Ritual

Call Me Little Sunshine

Con Clavi Con Dio

Watcher In The Sky

If You Have Ghost

Twenties

Year Zero

He Is

Miasma

Mary On A Cross

Mummy Dust

Respite on the Spitalfields

Kiss The Go-Goat

Dance Macabre

Square Hammer

La primera vez que Ghost, agrupación formada en 2006 en la ciudad de Linköping, Suecia pisó suelo mexicano fue el pasado 17 de marzo del 2013 cuando fungieron como agrupación abridora de Iron Maden y Slayer en el Foro Sol, fecha en la que ya contaban con un grupo de fanáticos que poco a poco fue aumentando gracias a su espectáculo, performance y sobre todo canciones. Como dato, los músicos que acompañan al 'Papa Emeritus IV', el cual ha cambiado de personalidad con el paso del tiempo, son llamados Nameless Ghouls representan a los cinco elementos (incluyendo el éter) y se corrió hace varios años el amor respecto a que Dave Grohl, exbaterista de Nirvana y líder de Foo Fighters llegó a tocar con ellos en varias ocasiones pero hasta ahora no se ha confirmado debido a que la banda cuenta con una presunta identidad secreta.

Lo que queremos simular en nuestros conciertos, hasta el punto de que sea real, es una misa. Es la idea de religión, donde la gente se junta en una habitación o edificio o lugar que hemos acordado que sea solemne, y entonces conducimos rituales predeterminados para lograr una especie de presencia divina".

Foto: Instagram

Tobias Forge ha declarado en varias ocasiones que su intención no era la de ser líder de la banda; sin embargo, luego de haberle ofrecido el puesto a varios artistas de su natal país y haber sido rechazado, optó por tomar las riendas del grupo aunque usando atuendos papales y pintando su cara simulando una calavera. Esto llevó a la banda ser sumamente controversial ya que era una imitación a modo de parodia de la Iglesia Católica pero, a decir de cada uno de los integrantes, lo hicieron a la inversa con el fin de rendir culto a Satanás en lugar de hacerlo a la Santísima Trinidad.

Además de los cuatro 'Papas Emeritus', también en la banda se encuentra el 'Cardinal Copia' quien según Forge, no forma parte del linaje de los máximos pontífices sino que más bien toma el papel de un maestro. "Y si hace bien su trabajo, entonces puede ganarse la pintura de la cara", había declarado en el pasado del líder de Ghost. Hast ahora, los miembros de la banda no han revelado su verdadera identidad pues tiene como factor fuerte el anonimato; incluso, al dar autógrafos a sus fans, los Nameless Ghouls utilizan el símbolo el elemento que representan y, en el caso del 'Papa Emeritus IV', ocupa su nombre o iniciales aunque se sabe, Tobias Forge es quein lo representa.

Fuente: Tribuna