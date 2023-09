¿Y Jennifer Lopez? Ben Affleck es captado en auto muy cariñoso con su ex, Jennifer Garner

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Una vez más el reconocido actor y famoso productor estadounidense, Ben Affleck, está dando mucho de que hablar, dado a que recientemente fue captado por un paparazzi mientras que estaba en un auto muy cariñoso con su exesposa, la también famosa y muy querida actriz, Jennifer Garner, lo que ha alertado mucho a los fieles fans de la reconocida cantante y también actriz, Jennifer Lopez, sospechando de estas actitudes.

Como se sabe, Affleck y Garner lograron construir una sólida relación basada en el amor que tienen por sus tres hijos, Violet, Samuel y Seraphina, tras su separación en 2015, después de que saliera a la luz que el actor estaba enfrentando problemas con el abuso al alcohol, además de una infidelidad con la niñera, causando un gran escándalo en el mundo del espectáculo, especialmente porque Jennifer jamás dejó de apoyarlo.

Y ahora, la expareja ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, luego de que el portal Page Six publicó nuevas imágenes de Ben compartiendo "un momento íntimo junto a Garner dentro del auto" el pasado domingo 17 de septiembre. En las fotos presentadas en el programa Despierta América, se ve que los dos actores se dan un abrazo mientras Jennifer se inclina hacia adelante desde el asiento trasero del vehículo de Affleck.

Ben y Garner muy cariñosos. Instagram

Por su parte, la hija menor de la expareja, Seraphina, de 14 años, estaba sentada en el lado del copiloto junto al actor de Hollywood, pero en un momento se vio al actor inclinando su cabeza y cerrando los ojos hacia el hombro de su ex antes de que ella saliera del auto. Este gesto ha provocado gran controversia en algunos medios y redes sociales debido a que Lopez, esposa de Ben, no aparece en las fotografías, lo que hace presumir que no habría estado presente en esa situación.

Cuando Garner salió del auto, ella y el actor de Batman sonrieron y luego el actor volvió al vehículo después de recoger a una de sus hijas, de acuerdo con la crónica del mencionado portal. Por último, el artista "le dedicó otra sonrisa" a la madre de sus hijos "mientras caminaba de regreso a su automóvil", o al menos eso fue lo que expresó el portal Page Six, haciendo aún más grande la controversia por la situación.

Hasta el momento, la intérprete de Get Right, quien está casada con el también productor desde 2022, no se pronunció de manera inmediata tras filtrarse las imágenes. Cabe resaltar que Affleck y Garner estuvieron pasan bastante tiempo juntos, dado a que comparten la custodia de sus tres hijos: Violet de 17, Seraphina y Samuel de 11. Actualmente, la actriz mantiene una relación amorosa con el empresario John Miller.

Garner, Affleck y Lopez. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui