Adiós TV Azteca: Participante de 'La Isla Desafío en Turquía' renuncia en tiempo real

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía regresó a la pantalla de TV Azteca, aunque esta nueva temporada comienza a tornarse un tanto caótica por la relación entre algunos concursantes, quienes a pesar de ser del mismo equipo se han dado con todo y al parecer alguien decidió poner punto final a su aventura con tal de estar bien, así que pronto se dará a conocer su baja.

De acuerdo a filtraciones, la desafiante argumentó a la producción que ya no tolera más a su equipo, pero en especial a una de sus compañeras que considera está siendo protegida debido a su experiencia en ese tipo de formatos, así como por la polémica que genera, lo cual ha hecho que la vean como una pieza clave para el proyecto, mientras los demás tienen que aguantar su arrebatos.

Por ahora no se sabe cuándo se presentará en pantalla la despedida de la famosa participante, pero desde ahora hay especulaciones de quién podría llegar como remplazo, pues al no ser eliminada alguien deberá tomar su lugar para que su escuadra no se vea perjudicada, tal como ocurrió con el embarazo de Natalia Valenzuela.

¿Quién abandona 'La Isla Desafío en Turquía'?

Fue la famosa página JL Reality la que adelantó que Julieta Grajales, quien pertenece al conjunto de los Intensos, decidió recoger sus maletas para regresar a casa y dejar de sufrir no sólo por la competencia, sino también por el repudio de sus compañeros que desde la primer semana le dijeron que la querían ver fuera y les dará el gusto.

A pesar de que no hay muchos detalles al respecto, las filtraciones sobre la baja mencionan que la actriz ya no tolera a Brenda Zambrano, con quien ya protagonizó varias discusiones y la última vez casi llegan a los golpes, así que al ver que la situación no cambia prefirió privilegiar su salud metal ya que prácticamente ninguno de sus compañeros le mostró su apoyo.

De este modo, el equipo naranja quedará demasiado modificado ya que apenas ayer se integró Adrián Rubio y el conductor indicó que iba alguien más en camino, por lo que serían tres participantes nuevos que acompañaran a los originales: Brenda Zambrano, Jackie Nava, Gualy Cárdenas y César Doroteo.

