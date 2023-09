¿Asistirás a ver a Depeche Mode? Rutas, horarios y objetos permitidos es lo que debes saber

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este martes 19 de septiembre, la agrupaciones británica Depeche Mode, actualmente conformada por los artistas Dave Grahan y Martin Gore, arribaron a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el objetivo de preparar todo lo relacionado con las tres presentaciones que darán en el Foro Sol ubicado en la alcaldía Iztacalco. Los antes mencionados, regresan a tierras mexicanas tras cinco años de ausencia y, si eres de las personas que cuentan las horas para asistir a alguna de las presentaciones, esto es lo que debes saber para que nada te salga mal.

La gira que Depeche Mode traerá a nuestro país lleva por nombre Memento Mori y de manera inicial arrancó durante el pasado mes de marzo del presente año. Esta basta decir, es la primera que realizan sin la participación de Andy Fletcher, quien perdió la vida el pasado 26 de mayo a causa de una disección aórtica, motivo por el cual los fanáticos han lanzado a través de las plataformas digitales diversas peticiones en donde ha llamado la atención que durante el momento en que la agrupación de Dark Wave interpreta el tema World in My Eyes se busca la manera de homenajear al tecladista ya que esta era una de sus canciones favoritas.

Objetos permitidos y no permitidos

Mediante las redes sociales, la empresa promotora de eventos Ocesa informó que, justo como sucedió con el concierto de Taylor Swift, hay en diversas bolsas que no están permitidas, al tiempo de aquellas que sí y sobre todo, los objetos que sin importar nada, no podrán ingresar al inmueble donde se lleven a cabo los conciertos de la agrupación mismos que sucederán en los próximos 21, 23 y 25 de septiembre. Para que te evites algún tipo de percance con el personal de esta empresa a continuación te en listamos los objetos que si podrán ingresar sin ningún tipo de restricción.

Objetos permitidos : lentes, medicamentos con receta, binoculares sin láser, tapones para oídos toallas y tampones; siempre y cuando sean piezas individuales y estén cerradas.

: lentes, medicamentos con receta, binoculares sin láser, tapones para oídos toallas y tampones; siempre y cuando sean piezas individuales y estén cerradas. Objetos no permitidos: carteles, pancartas o pósters, cámaras profesionales, equipo de grabación de video profesional, accesorios para cámara, dispositivos electrónicos grandes como laptop, tabletas o lectores; ropa, disfraces o artículos personales que dificultan la visibilidad a otros asistentes; cigarrillos, cajetillas abiertas o cerradas, vapeadores o encendedores, comida, bebida y paraguas.

Foto: Instagram

Sobre las bolsas que no están permitidas, se ha hecho énfasis en que por ningún motivo se permitirá el ingreso a mochilas, fundas para cámaras, bolsas tipo mesh, cangureras, tote bags grandes e incluso bolsas de uso diario. En tanto, las que si podrán ingresar al inmueble son bolsas transparente hechas de plástico, vinil o incluso PVC que no excedan dimensiones de 12 × 6 × 12; además de bolsas de mano pequeñas con o sin correa que no excedan una dimensión de 4.5 × 6.5, al tiempo de también permitirse el ingreso de bolsas de almacenamiento transparente tipo ziploc de tamaño mediano.

Posible setlist

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking In My Shoes

It’s No Good

Sister Of Night

In Your Room

Everything Counts

Precious

Speak To Me

A Quiestion Of Lust

Soul With Me

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To

World In My Eyes

Wrong

Stripped

John The Revelator

Enjoy The Silence

Waiting For The Night

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Foto: Twitter

Como una forma de hacer sentir a la agrupación el cariño mexicano, a través de las redes sociales se han lanzado convocatorias respecto a que de ser posible, los fanáticos lleven consigo un par de guantes blancos ya que es sabido que al momento de interpretar el tema Everything Counts, la agrupación suele proyectar en las pantallas gigantes a una mujer que usa esta prenda, la cual se encarga de seguir con lenguaje inclusivo la letra de dicho tema; el objetivo es que los asistentes traten de imitar las señas con el fin de sumarse a esta campaña. Asimismo, se ha pedido que durante el tema Ghost Again los fans puedan colocarse una máscara que simule una calavera para con ello sumarse a la referencia de la canción respecto a que las personas no mueren a menos que éstas sean olvidadas.

Tome en cuenta que es la mejor manera de poder llegar al Foro Sol es a través del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, a lo cual te recomendamos dirigirte a la línea nueve y bajar ya sea en las estaciones en Velódromo, Ciudad Deportiva o Puebla. El concierto está programado para iniciar a las 21:00 horas en punto, y se estima que tenga una duración de aproximadamente dos horas y media, por lo cual sería viable poder regresar a través del transporte público el cual concluye sus servicios en punto de las 00:00 horas

Fuente: Tribuna