Luis Ángel 'El Flaco' vuelve a 'Hoy' de luto por muerte de su hija; toma drástica medida

Ciudad de México.- El querido intérprete Luis Ángel 'El Flaco' reapareció en el programa Hoy, donde es uno de los artistas consentidos, para platicar cómo ha sobrellevado la muerte de su hija María Fernanda Robles, quien perdió la vida tras ahogarse en una playa de Mazatlán, Sinaloa. El famoso cantautor de regional mexicano admitió que la ha estado pasando muy mal tras este repentino deceso y por ello tomó una drástica decisión.

A poco más de un mes del trágico deceso, que ocurrió la madrugada del 14 de agosto, el exvocalista de Banda Los Recoditos reveló ante las cámaras de Televisa que recibirá ayuda profesional para poder enfrentar este complicado momento personal. Y es que como se sabe, la joven que en días pasados hubiera cumplido 22 años murió de forma repentina en un accidente en el agua, a donde ingresó pese a que había indicaciones de que había marea alta.

Abriendo su corazón, 'El Flaco' admitió que no la ha pasado nada bien por el luto que dejó la partida de su hija adoptiva: "Fueron días muy difíciles este último mes, obviamente estoy muy alejado de las redes sociales ahorita, estoy en otro rollo, pues se tiene que ir curando uno poco a poco de lo que pasa, pero la verdad nunca pensé estar en una situación parecida", explicó el artista.

No obstante, el intérprete de temas como Y si se quiere ir y El que te amó agradeció el apoyo que ha recibido para enfrentar esta situación tan dolorosa: "El público me ha dado mucho ánimo, mucha fuerza, para salir adelante, obviamente mi familia, mi madre, mis hijos, los que me quedan Angela y Luis Ángel", explicó. Acto seguido, el cantante de 39 años reveló que a pesar de que su trabajo lo ha ayudado a seguir adelante, recibirá terapia para combatir la tristeza que le invade por la ausencia de María Fernanda.

Ya pronto empezamos el tratamiento con el tanatólogo o la tanatóloga, en este caso será una mujer, para poder ir asimilando todo porque de repente uno está como que en el rollo de la artisteada y todo, pero ya en las noches yo me he prohibido llorar ante una cámara, o sea, me he prohibido llorar ante la gente".

Finalmente, Luis Ángel aseguró que ha sacado fuerzas de flaqueza pues pese a no tener ánimo, por lo cual ha cumplido con sus presentaciones, incluso apenas unos días después de la muerte de María Fernanda: "Como la canción del payaso, con una sonrisota, tienes que salir a tragarte un poco lo que tú traes en ese momento y pues a ser lo que eres, a cantar y a hacer las cosas que hay que hacer", dijo el querido cantante.

La hija de Luis Ángel 'El Flaco' falleció ahogada en Mazatlán

Fuente: Tribuna