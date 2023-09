Mhoni Vidente lanza fuerte advertencia a Peso Pluma para no tener un final trágico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que Peso Pluma recibiera una advertencia de parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido en el mundo del narcotráfico como 'El Mencho', la famosa pitonisa Mhoni Vidente le envió un fuerte mensaje con la intensión de que no tenga un final trágico como otros intérpretes del regional mexicano.

Fue hace unos días cuando amaneció colgada una manta en Tijuana, Baja California, misma en la que le pedían al intérprete de Ella Baila Sola no presentarse en el Estadio Caliente el próximo 14 octubre, de lo contrario le anunciaron que podría ser la última vez que pisa un escenario, noticia que alarmó a sus seguidores, quienes esperan que tenga las suficientes medidas de seguridad.

Hasta ahora, el cantante no ha cancelado su presentación y sigue vendiendo boletos, por ello Mhoni le recomendó no tomarse a la ligera las amenazas, pues en sus predicciones de hace un par de días indicó que el mensaje que le dejaron es lo suficientemente serio como para que tome medidas pertinentes que privilegien su seguridad.

Peso Pluma se tiene que cuidar, tenle miedo al miedo", recomendó la famosa astrologa y destacó algunas similitudes con las amenazas que le lanzaron a Valentín Elizalde en su momento.

De acuerdo a reportes, la noche de su muerte al llamado 'Gallo de Oro' le advirtieron que no se presentara en lo que fue su último show, pues se jugaba la vida en ello y pese a esto llegó puntual a la cita, además de que habría cantado el tema que tenía molestos a los lugareños, quienes lo habrían matado después del evento.

Por esta razón, Mhoni Vidente le pidió a la mamá de Peso Pluma que intervenga para que tome precaución ya que cree que no se debe confiar y pensar que la libró, así que ve pertinente que cancele su concierto para no exponerse a tratar de descubrir si eran reales o no las amenazas de la poderosa célula delictiva.

Peso Pluma decide blindarse

Según informes, 'Doble P' siempre aparece sumamente resguardado por los 12 Apóstoles, nombre clave de su equipo de seguridad, pero eso no es todo ya que se presume acaba de adquirir una chamarra antibalas valuada en 70 mil pesos y con un peso de más de 1 kilo, estilo de prenda que ya poseen otros famosos y políticos con la intención de protegerse en sus apariciones públicas, siendo su diseño que pasa desapercibido lo que lo hace especial.

