Michelle Rubalcava expone a Alejandra Guzmán en 'VLA'; revela el gran odio a Sylvia Pasquel

Ciudad de México.- El famoso y reconocido presentador de TV, Michelle Rubalcava, recientemente acaba de impactar a sus miles de espectadores en TV Azteca, debido a que en pleno programa en vivo de Venga la Alegría, este no dudo en volver a hablar sobre la famosa y muy polémica cantante de rock, Alejandra Guzmán, y sin pelos en la lengua reveló el gran odio que aparentemente a su hermana mayor, la famosa cantante y querida actriz, Sylvia Pinal, exponiendo todo.

Como se sabe, desde hace varios meses que se dice que los hijos sobrevivientes de la famosa Silvia Pinal, que son, 'La Guzmán', Pasquel y el único varón, Luis Enrique Guzmán, estarían enfrentando un muy fuerte pleito entre ellos por supuestamente temas de la herencia de la primera actriz anteriormente mencionada, lo cual acaba de confirmar la cantante del rock, señalando que estaban distanciados y que sabía que tenía prohibida la música en su casa.

Ante este hecho, la famosa participante del reality Siempre Reinas pocos días después se mostró muy al momento de hablar de lo dicho por su hermana en Ventaneando, señalando que: "No sé por qué lo dijo mi hermana, pero yo a todos mis hermanos los quiero, los respeto, siempre tengo los brazos abiertos para cualquiera de mis hermanos", dejando muy en claro que no había problema por ella con ninguno de sus hermanos.

Por ese motivo es que la intérprete de Hey Güera acaba de aclarar en entrevista con el programa Hoy que no es que haya una enemistad entre ellas, señalando que: "No es que nos hayamos peleado, es que no tenemos mucho en común, incluyendo el padre, ni la edad", alegando que ella solo mencionó que no coinciden ni pasan tiempo juntas por este detalle, agregando que para ella su único compañero de vida era su hermano.

Razón por lo que el expresentador de De Primera Mano mencionó que él considera que es Alejandra la que tendría un problema con Sylvia y no viceversa, declarando que él percibe que le tiene un odio muy profundo y arraigado a su hermana mayor, señalando que no lograba entender el por qué era eso, solo que se notaba que no la toleraba, y que deberían de buscar la manera de poder hablarlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui