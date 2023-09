¿Murió 'La Chilindrina'? Reportan muerte de María Antonieta de las Nieves y estremecen a Televisa

Ciudad de México.- En pleno 19 de septiembre, día trágico para miles de mexicanos debido al aniversario de los sismos de 1985 y 2017, se reportó otra triste noticia debido a que surgió el rumor de que María Antonieta de las Nieves había muerto. Como se sabe, la intérprete de la entrañable 'Chilindrina' ha estado 19 años vetada de Televisa por un pleito con los altos mandos, por ello se desconocen muchos aspectos de su vida privada.

La reconocida actriz comenzó su carrera en el Canal de Las Estrellas desde los años 70 participando en programas como El Chavo del 8 y Chespirito, además de que también actuó en melodramas como Senda prohibida, Mundo de juguete, Preciosa, Sueños y caramelos, entre otros. Pero luego de pelear por los derechos de su persona 'La Chilindrina', María Antonieta tuvo que abandonar la empresa de manera forzosa ya que la consideraron como persona 'no grata'.

Lamentablemente en las últimas horas diversos medios y a través de las redes sociales comenzaron a difundir la noticia del fallecimiento de la experimentada artista nayarita, lo cual es totalmente falso. Fue la propia María Antonieta quien recurrió a sus redes sociales para desmentir la falsa noticia sobre su muerte. La actriz grabó un video sentada en la sala de su casa y negó tajantemente la información difundida sobre su muerte.

Les quiero agradecer su mortificación, su tristeza porque ya me morí. No, me morí anoche, pero de cansada, de sueño, me acaban de despertar y me dicen 'ay señora, ¿no se ha muerto?', y dije 'no, no estaba muerta, andaba de parranda'" dijo cantando.