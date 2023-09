No triunfó el amor: Tras insultar a mexicanas y salir del clóset, Tiziano Ferro se divorcia

Comparta este artículo

Roma, Italia.- Durante el 2006, el cantante italiano Tiziano Ferro atrajo la atención de la prensa mexicana debido a que, cuando se encontraba en el auge de su carrera en tierra azteca, el interprete de Tardes negras, Alucinado, El Regalo más grande o No me lo puedo explicar, llamó a las fanáticas mexicanas 'bigotonas' y, aunque trató de disculparse y justificarse, el público no pudo olvidar tan fácil este desplante. No obstante, el cantante de 43 años siguió con su carrera y hasta anunció que se casaría con Victor Allen en 2019 para no solo salir del clóset, sino que además se mudaba de manera oficial a Los Ángeles para darle la bienvenida a sus dos hijos en febrero del 2022. Desafortunadamente su novela no tuvo un final feliz pues este martes confirmó que se divorcia.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el cantante no solo confirmó que ha comenzado con los trámites de divorcio, sino que además remarcó que su objetivo es el de estar la mayor cantidad de tiempo posible con sus mellizos Margherita y Andrés a quienes presentó de manera oficial en febrero del 2022. El motivo de este tiempo de calidad es que el famoso no los puede llevar consigo a su natal Italia y por ello, optó por hacer a un lado sus compromisos laborales ya que su prioridad son ambos bebés.

Es un momento delicado, en el que toda mi atención se centra en proteger a mis dos maravillosos hijos, quienes actualmente pasan la mayor parte de su tiempo en casa conmigo", escribió.

Foto: Instagram

La relación de Ferro y Allen comenzó en 2017 cuando ambos se conocieron. El esposo del cantante se desempeñaba como consultor de Warner Bros y tras un tiempo de convivencia, ambos se casaron en secreto en Sabaudia, ubicada en la cota de Lacio en el centro de Italia en 2019. El enlace cabe destacar, no fue revelado sino hasta varios años después cuando la pareja anunció que le daban la bienvenida a sus dos hijos a los que dijo el artista, ha buscado proteger en este periodo de separación que no ha sido nada sencilla ni para él ni para el que hasta este momento, sigue siendo su esposo.

Es tanta la intención de Ferro de pasar tiempo con su familia que incluso el mensaje publicado este martes 19 de septiembre está en tres idiomas diferentes donde se disculpa con todos sus fans por tener que cancelar su agenda laboral. Hasta ahora, se desconoce el motivo por el cual los hijos del artista no pueden acompañarlo a Italia y cuánto tiempo el cantante estará en el 'Viejo Continente'; sin embargo, hace énfasis en que con mucha tristeza elige a su familia antes que a su carrera especialmente porque estaba por presenta su primera novela con la empresa Mondadori.

Una cita que había estado esperando toda mi vida", lamentó.

Foto: Twitter

De acuerdo con lo expuesto por el cantante, uno de sus más grandes deseos era que Italia, país del cual es originario, reconociera que sus dos hijos los cuales llegaron al mundo en febrero del 2022, cuentan con dos padres del mismo sexo, evento que hasta este momento se sabe no es viable y por lo cual se presume es la razón principal por la que los menores de edad no podrán acompañarlo; no obstante, se desconoce el motivo por el que el artista regresará a su país natal y dejaría atrás a sus mellizos aun cuando se haya divorciado de manera oficial de Víctor Allen.

"Decepcionar mi público me rompe el corazón, pero en este momento debo concentrarme en los mejores intereses de mis bebés. Ustedes significan el mundo para mí", remató en el mensaje que hasta ahora le ha valido cientos de comentarios de apoyo de part de sus fans, incluso algunas mexicanas a las que insultó en el pasado asegurando que todas las fanáticas de este país son bigotonas y esto lo había decepcionado mucho. No se sabe cuáles son los motivos de este divorcio pero se espera que en adelante haya un pronunciamiento oficial.

Fuente: Tribuna