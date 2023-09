"Se han encargado de distorsionar": Javier Poza se defiende tras comentarios hacia RBD

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado varias semanas desde que la agrupación de pop RBD regresó a los escenarios tras varios años de ausencia, conciertos que han sido todo un éxito en Estados Unidos y los cuales también ya son motivo para que fans de otras ciudades donde Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann se presentarán, solo cuenten las horas para poder cantar al unísono todos su éxitos; no obstante, hace unos días llamó la atención que el periodista mexicano Javier Poza criticó a las tres famosas que deleitan a los fans al grado de llevarlo a que hoy 'rompiera' el silencio y además se defendiera. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

El locutor y conductor de televisión opinó en su programa de radio que para él, el hecho de que Dulce, Maite y Anahí subieran al escenario con atuendos diferentes hacía ver que la exintegrante de Chiquilladas y esposa del político Manuel Velasco era la líder de RBD, tanto que el hecho de ser ella la única con un tutú en color rosa, mientas que sus demás compañeras visten tonos oscuros, las hacia ver como coristas, suceso que no pasó desapercibido y además, le valió varios comentarios en contra del periodista quien aprovechó esta popularidad para defenderse pues aseguró, lo que realmente pasó que fue todo lo que dijo simplemente se distorsionó.

"No sé si es parte del show, pero Anahí aparece con un tutú rosa que destaca en medio de Dulce María y Maite Perroni, que están vestidas completamente de negro y de manera muy similar, como si fueran coristas de Anahí. No es algo que estoy inventando, ahí está la imagen. Anahí siempre en el centro, curioso, y digo no se necesitar ser un experto para que cuando pregunté al ver la imagen quien es la que más destaca", dijo.

Cabe destacar que las polémicas declaraciones de Poza de inmediato se hicieron populares en redes sociales como Twitter o TikTok donde de manera inmediata los fans de los interpretes de Ser o parecer, Sálvame o Tras de mi, defendieron a las famosas que además de ser cantantes, también han demostrado un gran talento en la pantalla grande y chica. Por ello, fue este martes 19 de septiembre cuando el hermano del actor mexicano Jorge Poza se defendió al tiempo que celebró que con lo que dijo previamente sobre el atuendo de Anahí fuera motivo de discusión entre el público; sin embargo, dejó claro que él jamás había sugerido que con esto, hubiera cierto tipo de división en el grupo.

Yo solo espero que todos los que deseen opinar de lo que yo he dicho sobre RBD en la figura de Anahí dentro de la banda, pues se tomen la molestia de escuchar con detenimiento lo que se dice, y no nada más se saquen de contexto algunas cosas", aseveró.

Con un largo pronunciamiento dentro de su espacio en la cadena Radio Fórmula, Javier Poza , dejó claro que desea el inicio él nunca había hablado sobre una posible división en el grupo, más cuando Anahí, Dulce María e incluso Maite se han mostrado muy cercanas y han destacado ante el publico que no hay no rivalidades ni diferencias entre ellas. Bajo esa tónica, el comunicador remarcó que sus palabras nunca fueron hechas con el objetivo de señalar a la esposa del exsenador y exgobernador de Chiapas y tampoco lanzar críticas de ningún tipo en su contra.

Yo lo único que he hecho es opinar sobre una percepción particular, mía, de lo que yo veo a través de los videos que han presentado en los conciertos diferentes de RBD que tienen que ver con esta imagen, con esta percepción de Anahí como líder de la banda".

Javier Poza fue enfático en que lo único que se ha hecho a raíz de sus declaraciones es el de distorsionar las palabras y por ello, optó or dejar en claro su postura, especialmente porque insistió en que para nadie es un secreto que la mayoría de las agrupaciones, sino es que todas, tienen un líder que destaca entre el resto del grupo y, aunque en este caso sería la cantante y actriz Anahi, no lo ve como una forma negativa como los fans lo han hecho parecer la cañarle criticas en diversa redes sociales.

Es lo que he dicho desde un inicio, que parece que Anahí lidera RBD, como si fuera esto algo negativo, yo no le encuentro en lo más mínimo algo negativo en ese sentido, decir que hay un integrante como la mayoría de las bandas, que lidera, no creo que haya algo negativo en eso".

Cabe destacar que hasta momento, RBD no se ha pronunciado por lo dicho por le periodista al igual que no lo han hecho por otras polémicas qu elos han afectado tras su regreso a los escenarios. El único que se ha pronunciado por los comentarios en su contra fue el actor Christian Chávez quien salió al escenario primer con un traje de charro en color rosa y con ello, portó una bandera de México con la bandera de la comunidad LGBT, algo por lo que podría recibir una multa millonaria debido a que se trata de un delito.

