Se volvió mujer: Tras retiro de Televisa, exgalán de TV Azteca da triste noticia sobre hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien empezó su carrera hace 20 años en TV Azteca y luego se fue a Televisa, sorprendió a todos sus admiradores y fans debido a que compartió una triste noticia sobre su hijo mayor. Se trata de Yahir, quien en su más reciente encuentro con la prensa habló de la actual relación que mantiene con su primogénito Tristán Othón Fierro. Padre e hijo han sostenido un fuerte pleito desde hace años, que parece estaría por terminarse.

El originario de Hermosillo, Sonora, debutó en la farándula gracias al reality La Academia en el año 2002 y después tuvo la oportunidad de protagonizar melodramas como Enamórate, Soñarás, Bellezas indomables y Quiéreme tonto. Tras quedarse sin exclusividad, Yahir llegó a Televisa con proyectos como Tu cara me suena, donde se volvió mujer para interpretar a Laura León. No obstante, en la actualidad el cantante está totalmente enfocado en el teatro.

Recientemente Yahir platicó con diversos reporteros previo a una función del musical Vaselina, donde reconoció que le encantaría reencontrarse con Tristán, quien el pasado mes de abril confirmó también que le encantaría un acercamiento con su padre. El joven ha confesado que sufre adicciones pero uno de los motivos más fuertes de su distanciamiento con su padre fue su decisión de compartir contenido para adultos en una conocida plataforma.

Yahir continúa distanciado de Tristán

El sonorense fue cuestionado sobre su entorno familiar en su reciente encuentro con reporteros y esto fue lo que dijo: "El grande no lo he visto la verdad es que no sé cómo ande y dónde ande, espero invitarlo antes de que acabe la obra esta temporada. Ante la pregunta sobre si ha mejorado la relación entre con su primogénito, Yahir manifestó: "Como que de repente sí, como que de repente nos dejamos de ver, él trae sus proyectos y yo los míos, y no, no nos hemos visto mucho la verdad".

Finalmente, el intérprete de temas como La Locura y Fue ella fui yo externó su felicidad de saber que su hijo está trabajando en el ámbito musical e hizo un llamado al joven para reencontrarse con él próximamente: "Bueno, yo creo que lo importante es que estemos bien ambos y que cada quién esté con sus cosas y por ahí me enteré que está produciendo y que está muy bien y todo, y me da mucho gusto y espero como te digo, verlo antes de que termine esta primera temporada", dijo al respecto.

Fuente: Tribuna