"Si supieran lo que pasa": Ingrid Coronado revela que Charly López falsificaria su firma

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica presentadora, Ingrid Coronado, una vez más se encuentra dando mucho de qué hablar, debido a que acaba de salir a la luz que su exesposo, el famoso actor y reconocido cantante, Charly López, aparentemente falsificó su firma dentro de unos documentos legales para poder quedarse con la casa que pelean desde hace años, a lo que ella mencionó que esto era solo un poco y "si supieran que pasa" habría más escándalos.

Cómo se sabe, desde que Coronado se separó del exintegrante de Garibaldi, ambos han estado envueltos en temas legales por la propiedad que adquirieron juntos a lo largo de su matrimonio, esto debido a que López se niega a darle el 50 por ciento de lo que le corresponde puesto a qué señala que él pagó el 85 por ciento de la propiedad, alegando que la presentadora no tenía dinero con que solventar ese gasto tan fuerte, pues la casa es bastante costosa.

A lo largo de los años entre dimes y diretes, todo parecía normal, hasta que la tarde del pasado lunes 18 de septiembre en Ventaneando revelaron que el cantante falsificó la firma de Ingrid en un documento legal para tratar de quedarse con la casa, lo que es considerado un delito muy grave y que podría llevarlo a prisión por varios años, puesto a qué está catalogado como un fraude, así que dicho vespertino se puso en contacto con Coronado y la entrevistó para hablar al respecto.

Ante la nueva información difundida, la expresentadora de Venga la Alegría expresó su confusión y tristeza, señalando que: "Sí, esto fue hace un año, pero ¿cómo tienen esa información? O sea, hace un año salió ese resultado y justo, yo no he querido usar ese tipo de información en lo mediático. No me sorprendió el resultado, porque yo sabía que esa firma no era mía, porque yo no había firmado esos papeles, me apena mucho que se haya filtrado, porque yo no tengo la intención de hacerle daño a nadie".

Coronado, 100 por ciento segura expresó que ella no quiere dañar a nadie y por eso se mantiene en silencio, que ella no quería que esto saliera a la luz, destacando que: "Si yo les contara lo que ha sucedido en los juzgados, o sea hay muchas cosas así, lo he intentado por todos los medios, a mí lo que me apena mucho, es que utilicen en muchas ocasiones a los medios para atacar".

Y completamente firme en su postura de no buscar algo injusto.o de aprovecharse del intérprete de La Bolita, expresó que: "Yo solicitó que se me pague la mitad de esa casa, está a mi nombre. ¿Qué es lo que sigue? Pues que siga el proceso, porque los procesos legales son así, son largos, pero yo lo he dicho, que todos los procesos legales que tengo, he ganado todo y sigo ganando todo, porque yo he dicho la verdad desde el principio".

En cuanto a términos legales con respecto a la falsificación de firmas, según el artículo 243 del Código Penal Federal "el delito de falsificación de documentos privados, se castiga con prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 370 días de multa", por lo que Charly podría pasar una larga temporada en la cárcel si así se dictanuba en los juzgados en los que ahora pelea por el mencionado inmueble.

Fuente: Tribuna del Yaqui