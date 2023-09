Tras ataques de Aracely Arámbula, conductora de 'LMC' defiende a Luis Miguel: "No es cierto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de los duros ataques de la famosa actriz y reconocida presentadora, Aracely Arámbula, la reconocida conductora de La Mesa Caliente y periodista, Myrka Dellanos, recientemente no dudo en alzar la voz y de salir en defensa del polémico cantante, Luis Miguel, señalando que lo que se dijo de él "no es cierto" y que a veces se tergiversan los hechos en una historia mal contada.

Como se sabe Aracely recientemente llamó "deudor" al intérprete de Suave, de ser un padre ausente y de que sus hijos se sienten muy tristes de verlo hacerse cargo de las hijas de su actual pareja, lo que provocó todo tipo de reacciones luego de externar este profundo descontento contra el padre de sus Miguel y Daniel, durante su reciente encuentro con los medios de comunicación en

México.

Ante ellos expresó que su trabajo sobre el escenario no impide que esté presente, señalando que: "El ser ídolo no quiere decir que no puede ser buen papá, mis hijos tienen un papá que es un ídolo, qué bueno, qué padre, a mis hijos siempre les dicho 'admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista', pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos", expresando que Alejandro Fernández es un gran padre y abuelo.

Myrka y Luis Miguel salieron. Internet

Como era de esperarse, estas declaraciones dividieron a la opinión pública, y aunque varios aplaudieron la labor de 'La Chule' como madre, otros, como la periodista Dellanos, quién aprovechó el debate en el programa La Mesa Caliente para externar su respaldo al intérprete de éxitos como Ahora te Puedes Marchar y La Incondicional, señalando: "Siempre hay dos caras de la moneda, recordemos eso. Yo me imagino que tú como psicoterapeuta sabes que siempre hay una persona que plantea una parte de la historia y hay la otra parte de la historia y ni Luis Miguel ni Paloma han hablado".

De igual forma, es no dudo en destacar que hay fotos de Luis Miguel y Paloma Cuevas que fueron manipuladas y tiene certeza de esta situación por su amistad de más de 20 años con el cantante y la diseñadora, Dellanos aseguró: "A mí me consta que esas imágenes que salieron de él supuestamente llevando a las hijitas de Paloma a la escuela no son ciertas. Son unas imágenes que se dieron en el helipuerto en Madrid y lo sé porque he tenido conversaciones realmente con ellos y han usado esas imágenes una vez más… Muchas veces las historias se pueden tergiversar cuando las personas hablan o cuando ponen cosas".

Debido a que sus compañeras de programa mencionaron que el problema real de Aracely no es por el noviazgo de Luismi con la española, sino por la nula relación que el cantante mantiene con sus hijos, Myrka aprovechó para brindarle un consejo a la expresentadora de MasterChef Celebrity: "Ya que ella conoce a Paloma de hace tanto tiempo, como la conozco yo, es hablar con ella que sea ella la que hable y diga '¿por qué no nos juntamos?, ¿por qué no dejamos de lado todo este enojo y el hablar mal de la persona?, unirnos, para el beneficio de los hijos'.

