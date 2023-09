Tras renunciar a 'VLA', querida actriz abandona TV Azteca por Televisa; se uniría a 'LEBEH'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber renunciado a Venga la Alegría en media competencia, la querida actriz y muy polémica cantante, Tefi Valenzuela, recientemente ha decidido buscar nuevas oportunidades, por lo que abandonó a TV Azteca y acaba de llegar a Televisa, en dónde aparentemente estaría a punto de ser anunciada como una de las integrantes de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Como se sabe, Valenzuela desde el 2021 ha tenido mucha presencia en el matutino de la empresa del Ajusco, debido a que en en el mes de octubre de dicho año ingresó a la segunda temporada de su reality, Quiero Cantar, y aunque fue de las participantes con mejores calificaciones por sus dos presentaciones en la primer semana, la actriz optó por salir de este concepto en la primera ronda de eliminaciones por supuesta carga de proyectos.

Pero no solo formó parte de dicho reality, pues también estuvo en la penúltima temporada de Survivor México, donde de igual forma que en Quiero Cantar, Tefi decidió no continuar más dentro de la temporada y por ello renunció a la primera semana, declarando que no podía estar dentro por más tiempo, dejando en completo shock a sus millones de espectadores, aunque muchos afirmaron no estar sorprendidos.

Pocos meses después de haber renunciado a estos realitys, la exnovia de Eleazar Gómez se presentó en los foros de la empresa San Ángel y confirmó que se encuentra en medio de un importante proyecto, y aunque en ese entonces mencionó que no podía hablar al respecto, dado a que aún no lo tenían permitido, poco después se confirmó que era El Hotel VIP este nuevo proyecto entre manos.

Y ahora, mientras que el programa grabado con anterioridad se encuentra al aire, Valenzuela al parecer podría estar en pláticas con la productora del programa Hoy y creadora del reality show, Andrea Rodríguez, debido a que en una entrevista le cuestionaron si es que ella será una de las integrantes, ella anunció que podría ser que hubiera alguna sorpresa, aunque no dijo no o sí participaría en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Pero eso no fue todo, pues de igual manera Tefi mencionó que para ella sería algo muy importante para ella el poder formar parte de esta temporada, además de que destacó que con Silverio Rocchi tendría un muy excelente amigo y consejero para ser una de las mejores participantes de la competencia, si es que llegaban a pedirle su participación dentro de la emisión matutina que brinda mucho rating.

