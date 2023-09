Tras ser acusado de violencia, Marie Claire Harp niega ruptura con José Manuel Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Vaya escándalo en el que se encuentra involucrado José Manuel Figueroa, pues hace unos días Alicia Machado lo exhibió en un reality como un hombre sumamente violento y recapituló lo que fue su relación en la que asegura haber recibido brutales golpizas de su parte, razón por la que dijo que su compromiso con Marie Claire Harp estaría en riesgo.

La venezolana se había mantenido al margen de esta situación, pero no pudo evitar los cuestionamientos de la prensa y frente a las cámaras de Venga la Alegría destacó que no le gustaría tomar partido ni opinar ya que no fue testigo de los hechos, aunque le parecen unas declaraciones muy delicadas y lamentables de parte de la exMiss Universo.

Respecto a su relación con el cantante, dejó en claro que todo sigue igual entre ellos, así que le ha brindado su apoyo en este difícil momento que atraviesa, pues su imagen nuevamente se ha visto afectada y por lo mismo reveló que está tomando acciones legales con la intención de limpiar su nombre, así que lo respalda completamente en su decisión.

Él está haciendo las investigaciones pertinentes para protegerse y proceder judicialmente como tiene que ser. Yo lo apoyo 100 por ciento y es lo que puedo hacer desde mi trinchera, desde mi moralidad y el acompañamiento a lo que quiera hacer", comentó.

ESPECIAL

No obstante, la exintegrante de La Casa de los Famosos México reconoce que le tomaron por sorpresa estas declaraciones, pues asegura que con ella José Manuel siempre ha sido un caballero y está segura que a la primera falta de respeto daría por terminada su relación: "Conmigo ha sido totalmente diferente y espero que así siga. En el momento que yo vea que existe una agresión procedería judicialmente".

Marie Claire Harp respeta el dicho de Alicia Machado, pero cree que lo correcto es acudir ante las autoridades para que se encarguen y no quede en palabras: Este tipo de declaraciones no se deben hacer de esta manera, tiene que ser en tiempo y forma de forma judicial y no un reality show, aseveró la conductora.

Por su parte, José Manuel Figueroa negó rotundamente haberla golpeado y dijo que ella había tenido comportamientos impulsivos, que lo había cacheteado sin razón, además de tirar la puerta de su casa, así que se dijo confiado en que se trata de una calumnia y la invitó a que lo denuncie de manera formal y compruebe que la violentó como asegura.

Fuente: Tribuna