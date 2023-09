VIDEO: Adianez Hernández es captada junto Augusto, hombre con el que fue infiel a Cachero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora, Adianez Hernández, una vez más está dando mucho de que hablar, debido a que recientemente fue captada en video al lado del que ahora es su actual pareja, Augusto Bravo, el hombre con el que le fue infiel al padre de sus hijos, el famoso y reconocido actor de novelas, Rodrigo Cachero, dejando completamente en shock a todos.

Cómo se sabe, el famoso exactor de Televisa anunció a través de sus redes sociales que tomó la decisión de separarse de Adianez pues estaban viviendo un "infierno", despertando rumores de una infidelidad, misma que confirmó poco después la famosa actriz, Larisa Mendizábal, la cual reveló que por el romance que mantuvo la actriz con el padrastro del primer hijo de Rodrigo y ella, Augusto, es que él le contó la verdad y se rompieron las relaciones.

Ante este hecho, la exintegrante de Survivor México decidió salir a hablar al respecto y ofrecer una disculpa pública a los implicados, expresando que: "Ocurren muchas cosas a puerta cerrada, todo presente tiene un pasado, sólo los que vivimos dentro sabemos perfectamente cómo nos sentimos, toda acción, tiene una reacción", señalando que no se justifica porque no la tiene, señalando que: "no me voy a defender porque hay cosas indefendibles, claramente no soy perfecta".

Augusto y Adianez. Internet

Y ahora, tras una semana tan polémica y llena de escándalos, Adianez vuelve al centro de la mirada pública, pues a través de la cuenta de Instagram de Daisy Salar se les vio juntos a la actriz y a Bravo en la fiesta de cumpleaños infantil de la pequeña hija del actor y excompañero, Gary Centeno,

En las imágenes se pueden ver a ambos mientras que están charlando y pasando el rato juntos, rodeados por más de los invitados de dicha fiesta, luciendo relajados y ajenos a cualquier comentario que pudiera desatarse, pues en todo momento se mantuvieron uno al lado del otro, sonriéndose, aunque en todo momento mantuvieron el contacto físico en la menor medida probable, pues nunca se tomaron de las manos o se dieron algún beso.

Pero, aunque en ningún momento tuvieron demostraciones de afecto en público, la famosa periodista, Flor Rubio, y el reconocido presentador, Ricardo Casares, al momento de presentar la noticia, expresaron su opinión, en la cual consideran que es pronto para que ambos salgan en público y presuman su relación, destacando que ellos hubieran esperado a que las aguas se calmaran para hacerlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui