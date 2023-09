Yahir parece estar lejos de una reconciliación con su hijo Tristán: "No sé cómo ande"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, una de las relaciones más polémicas de la farándula es la de Yahir y su hijo Tristán Othón, pues desde que el joven cayó en problemas de adicciones comenzaron a distanciarse al grado de llevar meses sin ningún tipo de contacto y la reconciliación parece estar lejana, dado a que no han tenido acercamiento, además de que el exacadémico desconoce la situación actual de su primogénito.

Fue en el festejo de las 100 representaciones del musical Vaselina, donde la prensa abordó al cantante y le cuestionaron si sus hijos ya tuvieron la oportunidad de verlo trabajar en este famoso musical, pero dejó en evidencia que con el joven de 24 años tiene tiempo sin sostener comunicación, pero espera que en algún momento acepte su invitación y disfrute de su actuación.

No sé cómo ande, dónde ande, no ha visto la obra, espero que la vea antes de que acabe esta temporada", indicó el sonorense.

ESPECIAL

Sin embargo, el intérprete de La Locura destacó que a pesar de las diferencias que han tenido y que los han separado, la realidad es que no se encuentran peleados, por lo que en ocasiones llegan a relacionarse: "Como que de repente sí hablamos, como que de repente no, él trae sus proyectos y yo los míos y no nos vemos mucho", explicó.

Yahir aplaudió que después de varios escándalos, Tristán se esté enfocando en trabajar, por lo que reiteró que tiene su total apoyo: "Yo creo que lo importante es que estemos bien ambos, que cada quien esté con cosas, por ahí me enteré que está produciendo, que está muy bien, me da mucho gusto y espero que así continúe", respondió.

A quien sí ha disfrutado es a su hijo Ian de 7 años, con quien pesé a no vivir con él lo ve de manera constante y ha comenzado a dar sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento, pues incluso realizo un doblaje para la cinta Trolls 3, donde él también participó y presume que también tiene habilidades con la música.

ESPECIAL

Este niño, desde los dos años está tomando clases de piano, de batería, entonces, lo tenemos en varias cosas, en taekwondo y ahora últimamente nos pidió clases de baile, y cuando tomaba las clases, lo trajimos a Vaselina".

El cantante confiesa que su pequeño tiene claro que quiere estar arriba de los escenarios y por eso lo está impulsando, mientras que en cuanto a su participación en Vaselina piensa tomarse un merecido descanso en cuanto cierre temporada, pues advirtió que regresarán a cartelera debido al éxito que han obtenido, así que aprovechará para recuperarse.

Fuente: Tribuna