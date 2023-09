Actriz anuncia su salida de 'Una Familia de Diez'; Televisa queda en shock con su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los más grandes éxitos de Televisa en los últimos tiempos es la serie Una Familia de Diez que ya tiene 16 años al aire, siendo toda una sensación en cada estreno de temporada. Lastimosamente una entrañable actriz acaba de informar que dejó el proyecto desde hace tiempo y ya se sabe quién se encargará de reemplazarla en la pantalla chica del Canal de Las Estrellas.

Se trata la joven intérprete Camila Rivas, quien se encargó de dar vida al personaje de Victoria Castro Martínez 'La Carnalita' que es hija 'La Nena' y 'Arnoldo' en la trama. La joven mexicana comenzó su carrera cuando apenas cuando apenas tenía 6 años y ha la fecha acumula varios proyectos en cine, teatro y televisión. Ha actuado en los unitarios Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe en Televisa.

Asimismo, pudo ser parte de las series La Taxista y Señora Acero. Recientemente Rivas fue captada a las afueras de la empresa de San Ángel y en una breve entrevista con el reportero Edén Dorantes compartió que de momento está realizando castings porque quiere sumarse a alguna telenovela: "Me encantaría hacer una novela", relató. Posteriormente, la joven platicó cuál fue el motivo por el que tuvo que dejar Una Familia de Diez.

Agradecida por el aprendizaje adquirido durante estos 4 años siendo parte de la serie comandada por Jorge Ortiz de Pinedo, Camila explicó: "Familia de Diez fue un proyecto que me dio muchísimo y siempre estaré agradecida con todos, fue una decisión bastante complicada, fue por tiempos, no se pudo coincidir y pues no queremos temas legales". Asimismo, la famosa influencer comentó que era momento de cerrar esta etapa en su carrera:

Ya era hora de cerrar un ciclo, pero Victoria siempre va estar aquí, crecí, le di vida y se ganó el corazón de las familias mexicanas, fue un ciclo precioso".

Y advirtió que ella ya no aparecerá interpretando a 'La Carnalita' en la siguiente temporada de Una Familia de Diez, pero señaló que una nueva actriz se unirá al proyecto y se trata de Victoria Viera: "Le digo que lo disfrute mucho, que lo aproveche porque es un personaje bien bonito, que sea muy feliz de interpretarlo". Por su parte, Victoria relató al mismo Edén Dorantes que ella está muy feliz de haberse sumado a esta producción donde comparte créditos con famosos como Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo Manzano, Mariana Botas, entre otros.

Camila Rivas y Victoria Viera

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes