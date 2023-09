Anahí confirma que Enrique Peña Nieto trató de evitar su boda con Manuel Velasco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días la actriz y cantante Anahí ha estado en tendencia tanto en redes sociales como medios de comunicación, no solo por su regreso a los escenarios con la gira de RBD, sino por las contundentes declaraciones que hizo en una entrevista con Joaquín López Dóriga. La también modelo mexicana recientemente impactó a sus fans pues confesó que el expresidente Enrique Peña Nieto trató de evitar su boda con Manuel Velasco.

Como se sabe, durante su plática con el periodista apodado 'El Teacher', la estrella del melodrama Rebelde ha sacado a la luz íntimos momentos de su vida como el bullying que sufrió cuando era niña por ser actriz y además exponer los trastornos alimenticios que sufrió y que casi la hacen perder la vida. Sin embargo, ella no había querido referirse al exmandatario de México y fue el exconductor de Noticieros Televisa quien puso el tema sobre la mesa.

López Dóriga dijo que a él le había llegado el rumor de que Peña Nieto y su entonces Secretario de Gobierno no querían que Velasco y Anahí contrajeran nupcias: "Yo tengo confirmada la información... En su momento, el presidente Peña Nieto y su secretario de Gobernación le dijeron a Manuel Velasco y Anahí que no se casaran...", expuso el periodista mientras Anahí quedaba en completo shock y añadió:

¿Por qué? No sé, pero se lo dijeron y estamos hablando de un presidente de la República, estamos hablando de un secretario de Gobernación y hablando de un gobernador de Chiapas y el poder sigue estando allá, en el centro de México".

La cantante mexicana, quien también negó un romance con el fallecido actor Andrés García, trató de suavizar las palabras de 'El Teacher' y mencionó que tanto ella como su esposo notaron que se trataba de una sugerencia por parte del entonces presidente de la República y no una amenaza: "Ay Teacher, espérame tantito. Yo no creo que haya sido tan así. Entiendo que en ese momento las cosas estaban tal vez complicadas y tal vez no era el mejor momento", narró.

Crédito: Internet

La intérprete de telenovelas como Vivo por Elena, El diario de Daniela, Clase 406 y Mujeres engañadas señaló que en ese momento el estado que gobernaba Manuel no estaba pasando un buen momento y por ello creían que EPN no quería que se casaran: "Creo que tomamos la decisión correcta y sí, fue a las 7 de la mañana, pero la noticia la dimos nosotros y eso fue lo más bonito, que no no hubo un rollo de los medios".

Aunque ni Anahí ni Joaquín López Dóriga pudieron precisar la razón exacta por la que Peña Nieto trató de impedir esta boda, se especula que podría deberse a que no quería que pasaran por las mismas críticas que enfrentaron él y su exesposa Angélica Rivera. Como se sabe, el exmandatario de México y 'La Gaviota' siempre fueron cuestionados por su matrimonio e incluso ahora que están divorciados muchos creen que solo se casaron por un "contrato".

Crédito: Internet

Fuente: Tribuna