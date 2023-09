Anel Noreña no quiere perder a sus nietos y pide una tregua a su hija Marysol Sosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A unos días de que se cumpla el cuarto aniversario luctuoso de José José, la familia Sosa-Noreña vive un intenso drama y existe una división muy fuerte con Marysol Sosa, quien al parecer no está muy de acuerdo con algunas situaciones entre su hermano y su madre, a tal punto que sostuvieron una acalorada discusión que ha dado mucho de qué hablar.

Fue hace unas semanas cuando Anel Noreña acusó a su yerno de haberle levantado la voz, así como de intentar agredirla de manera física, razón por la que Marysol y su esposo, Xavier Orozco se vieron obligados a dar su versión de los hechos, así que frente a las cámaras de Venga la Alegría reconocieron que situación se tornó tensa y que si hubo gritos de ambas partes, pero nunca golpes.

Hay momentos donde tienes que poner claro muchas cosas o tratar temas álgidos y demás; fue en esa ocasión un momento así. Hemos buscado que se nos tenga respeto como matrimonio y como familia y, si eso no existe, tienes tú, en un momento dado, que poner ciertos límites y sí, fue una conversación acalorada pero, definitivamente, jamás en la vida, ni mi esposa ha insultado a su mamá con una palabra altisonante o la denigre, y muchos menos hacerle un daño físico", dijo Orozco.

Por su parte, la hija del 'Príncipe de la Canción' indicó que espera que pueda darse una reconciliación, dado que fue la que dio el primer paso y destaca que a pesar de todo lo que ha pasado en los últimos meses nunca dejará de tener cariño por su familia. Aunque mencionó que si esto no se puede dar afortunadamente tiene un sólido matrimonio y sus hijos que la respaldan.

Anel Noreña pide tregua a su hija

Después de todo el escándalo que generaron, Anel Noreña ofreció una disculpa por lo sucedido y mostró sus intenciones por hacer una tregua con hija y dejar atrás el pasado: "Bueno, Xavi, desde aquí te deseo lo mejor, mijito. Tú sabes cuánta injerencia tienes con Mari y Mari sabe cuánta injerencia viene de ti, y que podamos arreglar las cosas. Bueno, somos familia. Si eso quiere decir tregua", mencionó en el programa Hoy.

La ex del intérprete de La nave del olvido reconoció que fue un error de ambas partes, pero por el bien de sus nietos desea una reconciliación: "Quiero una tregua. Yo me equivoqué. Ustedes se equivocaron también. Gracias a Dios nadie se murió, más que yo de tristeza porque no veo a los niños".

Finalmente, Anel Noreña reiteró que todos cometieron errores, pero lo importante es que estén unidos como familia, así que se dijo dispuesta a dialogar cuando así lo quisieran: "Nos abrazamos y nos vamos tomar un rico helado, una rica comida. Hay tantos paseos que podíamos estar haciendo ahorita", pero hasta ahora no se ha dado una respuesta de parte de Marysol Sosa, quien se encuentra dolida de que le haya levantado el derecho de poder hacer uso del nombre de su padre.

