Apio Quijano creía que todos los mercados se llamaban Tepito y las redes se burlan

Ciudad de México.- Apio Quijano fue uno de los participantes del reality de Televisa, La Casa de los Famosos México, donde formó parte del 'Team Infierno' y alcanzó gran popularidad debido a que mostró su divertida personalidad, siendo su amistad con Wendy Guevara algo de lo que más gustó al público ya que tenían muchas ocurrencias con las que ponía en aprietos a sus compañeros.

Ahora que el programa terminó, el integrante de Kabah se ha dedicado a recordar algunas de sus anécdotas y en una reciente transmisión en vivo dio mucho de qué hablar al confesar que una vez lo tundieron por decir que saliendo quería ir a un Tepito, dado que él pensaba que a todos los mercados se les llamaba así, por lo que tuvieron que corregirlo.

Yo pensé que todos los mercados en México se les llamaban Tepito, entonces yo sabía que ahí había cosas y vendían cosas y así... entonces todos los mercados en México se llamaban Tepito", platicó el famoso.

El intérprete de La calle de las sirenas reconoció que no se la acabó con sus compañeros, pero ya no volverá a confundirse: "'¿Qué onda? Vamos al Tepito de aquí?', 'vamos, hay dos, en dos cuadras está un Tepito, vamos', esa era mi idea de Tepito, pero ya prendí y no vuelve a pasar", aseguró Quijano resaltando que esa idea le surgió debido a que escuchaba que la gente compraba cosas en Tepito, por lo que pensó que se trataba de cualquier mercado.

Tal como era de esperarse, las redes sociales no lo perdonaron y de inmediato se empezaron a burlar de su error y de "fifi" no lo bajaron: "No que venía desde abajo", "El momento más humilde de Apio … cuando supo que Tepito no son todos los mercados", "Apio Colucci", "Esos son Tianguis", "Apio es toda una señora de las lomas", "Yo pensaba que Tepito es una grosería", "A partir de maña ire al Tepito de por mi casa", se lee en los comentarios.

La anécdota del cantante causó risas entre sus seguidores, quienes aplaudieron el sentido del humor con el que toma las cosas, además de que esperan que en cuanto se desocupe Wendy Guevara puedan realizar su paseo por León, Guanajuato, donde la integrante de 'Las Perdidas' le prometió que lo llevaría a conocer su casa, el mercado donde le gusta ir a comer y todos los lugares donde creció.

