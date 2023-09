Horóscopo y predicciones de Mhoni Vidente para hoy sábado 2 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La astróloga y tarotista Mhoni Vidente, quien es la pitonisa más famosa de México y el mundo de la farándula, te dice cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este día en el horóscopo de hoy, sábado 2 de septiembre del 2023. Consulta aquí las predicciones en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más; sin embargo, recuerda que tú eres el dueño de tu destino, y no el Universo.

Horóscopo de hoy sábado 2 de septiembre del 2023 por Mhoni Vidente

Aries

Para este sábado 2 de septiembre, las cartas del Tarot de Mhoni Vidente le piden no aparentar que todo va bien en el amor; hable con franqueza de sus miedos. Será correspondido, y le irá muy bien siempre cuando sea honesto.

Tauro

Un familiar estará dispuesto a hablar de temas incómodos, pero debe buscarlo en este sábado 2 de septiembre. Es muy importante que alce la voz al momento de hablar de sus condiciones de trabajo.

Géminis

Si bien es sábado 2 de septiembre del 2023, no está muy estable que digamos, por lo que los astros lo invitan a huir de las bebidas carbónicas y excitantes. Busque otras formas de disfrutar el fin de semana, hay muchas opciones.

Cáncer

Posibilidad de vivir un amor muy apasionado con alguien que recién llegó a su vida; es momento de disfrutar y dejarse llevar, pues lleva mucho encerrado. En lo que respecta al dinero, le caerá súper bien un nuevo pago.

Leo

Si ha tenido problemas de dinero, querido Leo, debe saber que, según el horóscopo de Mhoni Vidente, la suerte está de su lado con sus inversiones. Buena jornada para realizar buscar otro empleo, en el que reciba más efectivo.

Virgo

Este sábado 2 de septiembre del 2023, es el momento ideal para abandonar el sillón; hacer un ejercicio nuevo le ayudará a mejorar su salud mental. En temas de dinero, quizá deba pagar viejas deudas. Alguien lo apoyará.

Libra

Los temas del corazón le causarán muchos dolores de cabeza a lo largo de este fin de semana. Seguir perdiendo dinero es un lujo que no puede permitirse, querido Libra, tenga cuidado o podrá herirse.

Escorpio

Buena comunicación con sus familiares; ésta le permitirá tener un avance en un tema que le ha resultado muy complejo, querido Escorpio. Con un pequeño esfuerzo en su dieta le ayudará a bajar esos kilos que le sobran.

Sagitario

Este sábado 2 de septiembre es perfecto para dar a su pareja eso que tanto anhela. Cuidado con sus finanzas personales, alguien podría aprovecharse. Tenga cuidado con lo que come, o podría enfermar.

Capricornio

Presente sus propuestas a sus jefes y sea paciente, pues podría crecer mucho en temas financieros. Buen momento psicológico;; ahora toca aplicar lo aprendido en terapia, querido Capricornio. Mhoni Vidente prevé un gran día para ti.

Acuario

No se queje, las cosas no pueden ir mejor en el amor. No tendrá más suerte; si esa persona no es para usted, déjela ir. Le esperan novedades favorables en lo que respecta al trabajo. Cuide sus puntos débiles.

Piscis

Deje a un lado los nervios y luche por esa persona que tanto le gusta; si no muestra interés, podría perderla para siempre. Abusar del ejercicio físico no es bueno para nadie.

Fuente: Tribuna