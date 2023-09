Jenna Ortega estallaría tras especulaciones de un supuesto amorío con Johnny Depp

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En el mundo de la farándula es bastante habitual encontrarse con parejas que cuentan con una gran diferencia de edad, esto es común incluso en México donde se han formado todo tipo de amoríos como el de Juan Osorio, de 66 años con Eva Daniela, de 28; Alejandro Fernández, 52, y Karla Laveaga Vuilleaumier, de 32; o Alexis Ayala, de 58 con Cinthia Aparicio, quien es 27 años menor.

Esto también tiende a repetirse en Estados Unidos, por lo que no es de extrañarse que, cuando salieron los rumores de que Johnny Depp, de 60, estaba saliendo con la actriz de Merlina (Wednesday), Jenna Ortega de 20 años, sí provocó que algunos levantaran la ceja por las cuatro décadas de diferencia, pero al final de cuentas no resultó ser tan sorpresivo, para todo el público, excepto para la propia estrella de You.

Todo comenzó cuando el blog de chismes, Deuxmoi, afirmó que vieron juntos a Jenna y a Johnny, aunque afirmaron que dicho avistamiento podría ser porque ambos se encuentran grabando la segunda parte de Beetlejuice, esta aclaración no impidió que los rumores de que ambos mantenían una especie de amorío secreto se propagaran rápidamente en la prensa especializada en la farándula.

Es bajo este concepto que, en días recientes, Jenna Ortega estalló a través de sus redes sociales, por medio de algunas publicaciones que actualmente se encuentran eliminadas, pero a las cuales pudo acceder el tabloide británico, Daily Mail, en donde la famosa de Scream VI se muestra un tanto molesta por todo el asunto y le pide a la gente que por favor la dejen en "paz", puesto la idea en sí misma es ridícula.

"Ni siquiera puedo reírme. Nunca conocí, ni trabajé con Johnny Depp en mi vida. Por favor, deja de difundir mentiras y déjanos en paz."

Por su parte, el medio Page Six reveló que había intentado entrar en contacto con los representantes de Jenna Ortega y de Johnny Depp, pero hasta el momento no han tenido suerte. Cabe señalar que toda esta ola de rumores llega justo unos meses después de que el actor de Piratas del caribe y Sombras oscuras terminara una relación furtiva con su abogada, Joelle Rich, quien lo defendió en un caso de difamación contra el periódico Sun.

De acuerdo con algunos informes, la representante legal y Johnny estuvieron juntos mientras que Joelle estaba en medio de un proceso de divorcio, por lo que aún se encontraba casada cuando tuvo su romance con el protagonista de Sweeney Todd: El barbero demoniaco. Por su parte, Jenna ha sido vinculada amorosamente con el cantante Jaco Sartorius, y con Asher Angel de Andi Muack.

Fuentes: Tribuna