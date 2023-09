Kimberly 'La Más Preciosa' habla de su polémica con Niurka Marcos: "No soy vendida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Kimberly 'La Más Preciosa' sigue triunfando con su show y se dijo contenta con todo el éxito que ha tenido su amiga Wendy Guevara tras su participación en La Casa de los Famosos México, proyecto en la que la estuvo apoyando, aunque reconoce que le llovió mucho hate por ello y que Niurka Marcos fue una de las que más la atacó.

Fue en una reciente entrevista captada por Berenice Ortiz, donde la integrante de 'Las Perdidas' recordó la vez que le pidió a sus seguidores que apoyaran a Raquel Bigorra para que no fuera eliminada, esto como un favor que le había pedido la gente de la conductora, pero eso le costó que la tacharan de traicionera y vendida, pues se dijo que había recibido dinero a cambio.

En este sentido, la vedette no tuvo reparo al poner en tela de juicio su amistad con la ganadora del 'Team Infierno', así que ahora que el reality terminó le mandó decir a la cubana: "Yo no me considero vendida, porque yo me dedico a las redes sociales y campañas. Niurka debe de entender que a esto nos debemos los chicos de redes".

Al cuestionarle si no teme que 'Mamá Niu' la meta al caldero para hacerle brujería, Kim indicó que respeta mucho sus creencias y no ve el motivo por el cuál pudiera hacerlo, dado que considera que no hizo nada malo: "Respeto mucho su religión y no fue nada malo lo que dije, ella es la 'Mujer Escándalo' y su vida ha sido así y no me puedo poner a discutir con una chica que ya tiene trayectoria artística, porque apenas estoy empezando".

La influencer indicó que después de todo el escándalo que se armó entre ambas, ahora podrían compartir escenario ya que se encuentra en pláticas con su representante para ver si hacen algunas presentaciones juntas, por lo que deja en evidencia que no hay rencillas y que todo fue parte de la fiebre que provocó el show.

Kimberly 'La Más Preciosa' se encontraba muy bien acompañada de su prometido Oscar Barajas, así que frente a las cámaras presumió que el amor triunfo y pese a los altibajos que han tenido en su relación pronto llegaran al altar con una boda de en sueño en la que lucirá dos vestidos de novia y contarán con una exclusiva lista de invitados con muchas celebridades, por lo que se encuentran más felices que nunca y de este modo le cierran la boca a todos aquellos que no les auguraban futuro.

