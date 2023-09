Koke Guerrero de 'Exatlón México' reaparece en redes sociales para desmentir su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas se encendieron las alertas entre los seguidores del reality show de TV Azteca, Exatlón México debido a que algunas páginas comenzaron a difundir la noticia de la muerte del tricampeón Koke Guerrero, lo cual desató preocupación entre algunos amigos del joven atleta, quien salió indignado a desmentir dicha información.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la leyenda del equipo azul reapareció para tranquilizar a sus fans y advirtió que estará reportando a las páginas que utilicen su imagen de manera irresponsable, pues no es la primera vez que le hacen algo así sin pensar en las consecuencias ya que lo estuvieron bombardeando de llamadas para verificar si era verdad que había fallecido.

Qué p…do con ustedes. Me mataron, ¿por qué andan haciendo eso? O sea, ¿cuál es la razón? Qué les he hecho yo para que me hagan esas notas tan amarillistas", comentó a través de sus historias.

Instagram @kokeguerreroc

Koke agradeció a todas las páginas y a los usuarios que le hacen videos, memes y que comparten su contenido, pero no está de acuerdo en que busquen vistas a través de información falsa: "La verdad si me molesta que usen mi imagen para cosas que no están bien, en la foto vi links que la gente por curiosidad le pican, pero la neta no lo hagan, porque si veo esas cosas la neta los voy a reportar", advirtió.

Después de todo, el representante de contendientes compartió que ahora algunos de sus amigos le están pidiendo que les pague los tamales y el atole, pues ya estaban listos para ir a llorarle a su funeral: "Me hablaron en la mañana bien asustados, preguntando si se murió el Koke y llegó al gimnasio y todos pidiéndome el café, el champurrado y los tamales porque iban a venir a mi velorio".

Instagram @kokeguerreroc

Koke Guerrero regresa a 'Exatlón México'

Después de coronarse tricampeón es posible que Koke Guerrero regrese a las famosas playas de República Dominicana para defender su título, debido a que han surgido fuertes rumores de que la televisora pretende mandar a descansar el reality, pero antes sacar sus mejores cartas con una nueva edición All Star llena de puros campeones y leyendas.

No obstante, lo anterior se mantiene en calidad de especulación y por ahora no hay forma de comprobarlo, pero lo que es un hecho es que Antonio Rosique regresa en 2024 con una nueva temporada de Exatlón, así que veremos si será completamente nueva o especial con lo mejor de toda la historia del proyecto.

Fuente: Tribuna