'Margaritaville' se viste de luto: Reportan el deceso del legendario Jimmy Buffett

Los Ángeles, California.- Durante la noche del pasado viernes 1 de septiembre a través de las redes sociales se difundió un comunicado de prensa en donde se confirmaba el deceso del legendario cantante y compositor Jimmy Buffett a los 76 años de edad, misiva en donde se hizo énfasis en que estuvo acompañado en todo momento de sus seres queridos y por lo cual se dejaba claro en que el deceso había sido de una manera pacífica.

Jimmy falleció pacíficamente la noche del 1 de septiembre rodeado de su familia, amigos, música y perros. Vivió su vida como una canción hasta el último aliento y muchos lo extrañarán sin medida".

Fue el pasado 19 de mayo cuando los medios de comunicación estadounidenses informaron que el cantante encargado de temas como Margaritaville, Come Monday, Volcano o Fins, había tenido que cancelar la gira que tenía programada en Carolina del Sur debido a que tuvo que ser llevado de manera repentina a un hospital. Por este evento, el compositor hacía énfasis en que su visita al médico era parte de envejecer e incluso su respuesta llamaba la atención de los fans quienes insistieron en mantenía un buen sentido del humor, aunado a su discurso de llevar una vida relajada que además plasmó en cada una de sus canciones.

Envejecer no es para mariquitas, te lo prometo. También les prometo que cuando esté lo suficientemente bien para actuar, eso es lo que haré en la tierra de la sopa de Cangrejo", dijo entonces.

Foto: Instagram

El músico había tenido que recibir atención médica urgente en el pasado. En septiembre del 2022 también canceló una gira debido a que estuvo hospitalizado de manera prevé y por ello los fanáticos temían que estuviera atravesando por problemas de salud graves. Sin embargo, con cada recuperación también sorprendía a sus fans con anuncios respecto a presentaciones en vivo que hacían pensar que todo estaba en orden.

Recientemente se sabía que Jimmy Buffett tenía la intención de preparar varias presentaciones como parte del lanzamiento de su nuevo disco denominado Songs You Don't Know by Heart. En total, el cantante lanzó al mercado un total de 50 discos de estudio que lo llevaron a ganarse el cariño del público durante las décadas de los 70 y 80. Por sus amplias ventas, el famoso obtuvo varios discos de oro, platino e incluso multiplatino por lo que realizó giras a nivel internacional en casi todas las partes del planeta.

El cantante y compositor, nació en 1946 en la ciudad de Pascagoula, ubicada en el estado de Mississippi pero su vida después se trasladó a Alabama donde despertó un genuino interés por convertirse en marinero, actividad que a su vez remarcaría su gusto por la navegación y con ello, buscó plasmar en sus letras cómo era la vida despreocupada en el mar, por lo que fue in ícono del sentido playero que con el tirmp quedó inmortalizado con el éxito Margaritaville.

Foto: Twitter

Cabe destacar que además de haber hecho una vida de éxitos gracias a la música, Jimmy Buffett se convirtió en uno de los millonarios más destacados de Estados Unidos. Incluso la revista Forbes lo consagró como un de los músicos multimillonarios más influyentes. Se sabe que en la actualidad su fortuna asciende a 180 millones de dólares de la cadena de restaurantes que inauguró en 1985 y la cual tituló como la canción que lo catapultó a nivel internacional, mientras que por su faceta como artista, alcanzó a reunir 570 millones de dólares por giras, ventas de discos y diversas grabaciones.

Fuente: Tribuna