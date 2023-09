¡Nimoderrimo! Wendy Guevara presume sus vacaciones por Cancún junto a Marlon Colmenarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ganar La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara firmó un contrato de exclusividad con Televisa y no había parado de trabajar, razón por la que decidió tomarse un merecido descanso en las paradisíacas playas de Cancún, pero no se fue sola lo hizo en compañía de su mejor amigo Marlon Colmenarez, noticia que no tiene contentos a sus fans.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la integrante del 'Team Infierno' compartió los momentos desde que abordaron el avión, hasta cuando llegaron a un famoso hotel turístico, donde han estado disfrutando de las albercas privadas, así como de las atracciones que tienen dentro del lugar, dejando en evidencia que la están pasando muy bien con el sol y la arena.

De hecho, el mismo día que se hospedaron fueron de antro y se encontraron con una fiesta, así que no dudaron en unirse para festejar junto a un grupo de desconocidos, por lo que se han mostrado bailando, cantando, así como visitando algunos lugares de entretenimiento, pues Guevara quiere aprovechar al máximo estos días ya que al menos dentro de dos meses no parara de trabajar.

No obstante, algunos internautas se empeñan en criticar su amistad con el venezolano, a quien acusan de ser un aprovechado y colgado de la fama, pero ella deja en claro que no piensa hacer caso a los comentarios, así que no dejará de hablarle por capricho de unos cuantos, razón por la que ha pedido a sus fans que dejen de intentar controlar su vida.

"Wendy no se da cuenta que la están usando", "Siempre se ha colgado de su fama", "Ahora que vio los cuatro millones le va a pedir que sea su novia", "Qué casualidad que ahora si quiere salir con ella", son algunos de los comentarios que ha recibido.

A llegado a tal punto la desaprobación que las mismas chicas de 'Las Perdidas' han mostrado su disgusto hacia él, pero también a ellas la leonesa ya les pidió que dejen de meterse y que no hablen más de él, pues lo único que han logrado es que la gente se le vaya encima, así que sus detractores tendrán que soportar verlos juntos.

¿Qué proyectos tiene Wendy Guevara?

Wendy Guevara se encuentra grabando su propio reaity show para Vix, Perdida pero famosa, además de que tiene programadas presentaciones en diferentes estados en los que llevara su show Resulta y Resalta, también firmó contrato con Juan Osorio para su próxima telenovela, además de que se unirá a una parte del tour del 'Team Infierno', así que seguirá acaparando reflectores por su proyectos.

