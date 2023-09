Se agotan los boletos de Paul McCartney en México y los memes no se hacen esperar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante Paul McCartney está causando sensación en redes sociales por su regreso a México, los internautas han compartido videos, imágenes y hasta memes del próximo evento. El exmiembro de The Beatles se presentará en el Foro Sol el 14 de noviembre del presente año, estadio que se construyó para que él lo inaugurara en 1993; no obstante, fue Madonna la primera artista en presentarse en el lugar.

Pese a que es un concierto al que muchos querrán asistir, los usuarios comentaron que el inesperado anuncio, efectivamente los tomó por sorpresa y no contemplaban el gasto de los boletos. Esto no evitó que las personas se abalanzaran sobre los boletos y es que a pesar de que había fila para adquirir una entrada, los boletos se acabaron en apenas en cuestión de horas durante la tarde de este sábado 2 de septiembre.

Esta situación ha generado críticas y frustración entre el público, puesto que muchos creían que en esta fase inicial de venta, realizada el pasado 29 de agosto, los boletos ya se habrían agotado por completo, aunque afortunadamente, esto no fue así y se trató de un malentendido. Si bien las entradas destinadas a la venta preferencial de los seguidores se acabaron en cuestión de horas, no se pusieron a disposición todas las entradas disponibles.

Se sabe que quedó pendiente la preventa acordada entre Ticketmaster y Citibanamex para los poseedores de tarjetas de crédito, además de la venta para el público en general. Tras el aparente caos, este sábado, 2 de septiembre, el cantante alcanzó un éxito arrollador al agotar todas las entradas, logrando un emocionante 'sold out' que confirma su arraigo en el corazón de los fans.

A causa de la gran demanda, algunos seguidores tienen la esperanza de que se anuncien más fechas; sin embargo, hasta el momento, la empresa a cargo no ha proporcionado información al respecto. "Me hace mucha ilusión decir que voy a México a dar algunos conciertos con mi Got Back Tour en noviembre. vamos a crear más recuerdos maravillosos... vamos a rockear... vamos a rodar. ¡Y vamos a tener una fiesta! ¡Fiesta!", escribió Paul en su Twitter.