Shock en 'VLA': Tábata Jalil se casó con este hombre y se divorció porque "no era feliz"

Ciudad de México.- La famosa presentadora Tábata Jalil sin duda alguna es una de las estrellas de la televisión mexicana más aclamadas pues no solamente tiene más de dos décadas de trayectoria, sino porque también posee un físico envidiable y es guapísima. Sin embargo, poco se sabe sobre la vida privada de la reportera de TV Azteca y es que muy pocos de sus seguidores sabían que era una mujer divorciada.

La originaria de la CDMX, es la única integrante del elenco original de VLA pues lleva 17 años en el matutino, se sinceró con la audiencia hace apenas un par de años para admitir que sí había estado casada pero que lamentablemente su matrimonio no llegó a buen puerto. Durante una transmisión de Venga la Alegría en 2021, Jalil explicó que nunca le había gustado hablar de su vida privada pero creyó necesario abrir su corazón.

Antes de comenzar su participación en el reality ¡Quiero Cantar!, Tábata declaró que aunque pocos lo sabían, ella había tenido esposo y brindó algunos detalles de esa relación: "Yo estuve casada alguna vez, no funcionó. Fueron 5 años de novia, 5 años de casada y de repente él no era feliz, yo tampoco, y pues se terminó", comenzó diciendo la conductora de 44 años, quien inició su carrera trabajando para Azteca Noticias.

Jalil explicó que incluso ella tenía planes de convertirse en madre y formar una familia con este sujeto, sin embargo, él puso muchas 'trabas' para cumplir su sueño: "Hubo una conversación en la que me dijo: 'Si quieres un bebé será por inseminación', yo dije: '¿Por? Estoy súper joven, estoy bien, puedo hacerlo'". Incluso su exesposo trató de obligarla a dejar de trabajar: "Sacó una lista: 'Si quieres tener un bebé, esto voy a hacer yo, yo no voy a hacer esto y tú tendrías que dejar tu trabajo'", recordó.

La reportera explicó que finalmente decidió no aceptar las condiciones de su exmarido para convertirse en madre y finalmente terminaron divorciándose: "Un día me vio, lo vi y me dijo ¿eres feliz?, no, y tú, tampoco, y nos divorciamos", dijo ante las cámaras. Sobre la identidad del exesposo de Tábata no hay mucha información y apenas existen un par de fotografías juntos. Su boda fue muy discreta pero sí contó con invitados del medio Danilo Ujus Ujus.

Entre otras de las confesiones que hizo Jalil fue reconocer que nunca ha podido tener un novio mexicano y compartió sus razones: "Era muy difícil que aceptaran que uno tuviera éxito, que tuviera luz y un camino claro". Además reconoció que sí quería ser madre pero dijo que probablemente no pudiera cumplir ese sueño por su edad: "Me encantaría (embarazarme), pero se me hace que será de otra forma, quizá yo tenga que inseminarme de una forma artificial o adoptar a un bebito, hay muchísimos niños que no tienen un hogar".

