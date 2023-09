Supuesto hijo de 'Chespirito' acusa a Florinda Meza de quitarle la pensión y ella responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ya pasaron casi 10 años desde la muerte de Roberto Gómez Bolaños, su nombre de nueva cuenta está siendo tendencia en medios de comunicación y redes sociales debido a que surgió un fuerte escándalo en su contra. Resulta que un joven llamado José María Gómez aseguró haber nacido en 1999, fruto de una aventura que tuvo su madre con el creador de programas como El Chapulín Colorado y El Chavo del 8.

José María contó a través de un video en TikTok, que de inmediato se volvió viral, que tras la muerte del famoso comediante y productor, su viuda Florinda Meza dejó de darle el dinero que su presunto padre le otorgaba. En su relato, el joven explicó que su madre era masajista del exproductor y exactor de Televisa cuando tuvieron su romance de una noche y ella resultó embarazada. Gómez aseguró haber heredado el humor de su padre pero aclaró que no quería dedicarse a la televisión.

Tras esta declaración, Florinda Meza decidió poner fin a la polémica que surgió y por medio de un comunicado difundido en su cuenta en Instagram esclareció esta situación asegurando que solamente quería defender la memoria de Roberto: Una aclaración para los millones que le han hecho juego a un sujeto que dice ser hijo de Roberto", explicó y posteriormente enlistó las razones por las que José María no podía ser hijo de su marido.

1. Roberto se hizo una vasectomía antes de que él y yo estuviéramos juntos. Es un hecho público y muy conocido, motivo por el que él y yo no tuvimos hijos", precisó.

Posteriormente, la intérprete de personajes como 'Doña Florinda' dijo: "La aclaración no es para el sujeto que propagó esta injuria, porque él sabe que es mentira y lo reconoció después en otro video, aunque cuando vio el éxito de su “ocurrencia”, decidió dejar que millones de personas lo crean. La aclaración es para el público". Después, la actriz dijo que "siempre" han existido personas que dicen "cosas terribles" sobre ella, pero en esta ocasión se metieron con su marido.

Y añadió: "No puedo ir por el mundo desmintiendo a todos los que deciden beneficiarse haciendo videos con historias falsas, dando entrevistas en las que hablan de romances imaginarios o destilando veneno porque no pudieron obtener en su momento lo que yo sí tuve", escribió la intérprete, quien estaría vetada de Televisa. Y para rematar, Florinda dijo que es injusto que este joven intente manchar el nombre de una persona que ya no está en este mundo:

En esta ocasión, hago este comunicado porque está de por medio la honra de mi Rober y él ya no está aquí para defenderse", finalizó Florinda.

