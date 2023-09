Vanessa Claudio festeja sus 40 años al presumir su figura con espectacular vestido rojo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La estrella de TV Azteca, Vanessa Claudio se encuentra de manteles largos celebrando sus 40 años, festejó que arrancó desde el viernes, pues en el programa Al Extremo la producción la sorprendió con una linda decoración de globos y le llevaron un pastel, aunque por la noche siguió al irse de fiesta a un centro nocturno junto a sus amigos, donde se lució como toda una reina con un espectacular 'look'.

La conductora nació un 2 de septiembre de 1983 en San Juan, Puerto Rico, por lo que llegó a las cuatro décadas, algo que la tiene contenta ya que ha dejado en claro que para ella la edad no es más que un número, per una fecha tan importante no podría dejarla pasar desapercibida y se la ha pasado con su círculo de amistades celebrando la vida, así como dejando en evidencia que se encuentra en su mejor momento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Vane se ha dedicado a documentar para sus más de 2.5 millones de seguidores su cumpleaños, así que presumió el fabuloso vestido que eligió para la ocasión, logrando descontrolar la red por lo bien que luce, siendo su envidiable figura la protagonista y como era de esperarse le llovieron cientos de halagos.

Vanessa Claudio posó con un mini vestido 'cut out', corte que en su caso se marca en la zona del abdomen y debajo del top, lo cual le da un toque de sensualidad que es una bomba de explosión por la tonalidad rojo pasión que eligió y que combinó con sus labios cual si fueran manzana, sin duda una elección arriesgada con mucho estilo que elevó al portar unas sandalias de tacón doradas.

"High In The Clouds (Alto en las nubes)... La última y nos vamos... ¡Listo para lo que viene!", escribió la puertorriqueña en la publicación que supera las 14 mil reacciones: "Te ves radiante", "Eres icónica", "Felicidades guapísima", "Toda una Barbie", "Te mereces todo lo bonito", "Felicidades a la mujer más hermosa y talentosa2, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Vanessa Claudio inició su camino en el mundo del espectáculo desde 2006, cuando representó a Puerto Rico en el famoso concurso Miss Intercontinental. Poco después comenzó a prepararse en el Centro de Estudios en Formación Actoral Azteca (CEFAT), de donde egresó para ser una de las conductoras más aclamadas de la televisión mexicana y actualmente triunfa en el programa Al Extremo, donde comparte créditos con Uriel Estrada y Carlos Quirarte.

