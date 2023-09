Así luce el bebé de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera; filtran FOTO y la conductora explota

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el nombre de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no ha dejado de estar en tendencia en las redes sociales y medios de comunicación debido a que se acaba de filtrar la primera foto de su bebé León. Como se recordará, fue el pasado 4 de agosto cuando tanto la exconductora de TV Azteca como el intérprete de éxitos como Te Soñé anunciaron el nacimiento de su primogénito.

Cynthia y el oriundo de Huamantla, Tlaxcala, decidieron, desde hace años, mantener su relación sentimental totalmente alejada de los reflectores del espectáculo e incluso su enlace matrimonial, ocurrido en el verano del 2022, también fue manejado en total hermetismo y lejos de México para evitar a la prensa. Por ende, la pareja también había sido muy reservada con la identidad del menor, pero en las últimas horas comenzó a difundirse una presunta foto de él.

La cuenta @yosoy_viridiana_ en Instagram posteó una imagen donde se aprecia el aparente rostro del primogénito de la familia Rivera Rodríguez mientras es cargado por la mamá de Cynthia: "Me mandaron esta foto de la mamá de Cynthia Rodríguez, suegra de Carlos Rivera cargando a León, supuestamente se filtró por error y ahora andan desesperados tratando de borrarla por todos lados. Está muy lindo y se parece muchísimo a Carlos Rivera", puntualizó la usuaria.

Filtran foto del bebé de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

Sin embargo, tiempo después la misma internauta reveló un presunto mensaje que le habría enviado la exconductora de Venga la Alegría para pedirle que bajara la imagen de León: "Te quiero pedir un favor, como mamá, me ayudas a que no se haga viral la foto de mi bebé; por seguridad de él... No fue decisión de nosotros compartirla sobre todo por seguridad de León", mencionó Rodríguez en la captura de pantalla que compartieron.

Por su parte, la usuaria @yosoy_viridiana_ cuestionó públicamente a la artista originaria de Monclova, Coahuila, y dijo: "Por la seguridad del bebé?, o ¿por la exclusiva de la revista?, o ¿porque se sienten tan famosos?”. Como era de esperarse, la petición que hizo Cynthia provocó todo tipo de reacciones en las redes, pues mientras algunos defienden su postura, otros reprochan el hermetismo que mantiene con respecto al menor.

Ya ni Shakira que sí es famosa, trae a sus hijos para todos lados".

Parece de 3 meses o más, qué ganas de mentir, aquí hay gato encerrado".

Como la hacen de p...".

No parece un bebé de dos meses".

Por otra parte, la misma usuaria de Instagram también cuestionó la verdadera fecha de nacimiento de León, y tras mostrar dos imágenes de la famosa cobijita café del niño, dejó entrever que el pequeño habría nacido el pasado mes de abril y no en agosto como se anunció. Hasta el momento, Carlos Rivera no ha reaccionado a esta situación, pero es probable que él esté igual de molesto que su esposa por la filtración del rostro de León.

Crédito: Instagram @yosoy_viridiana_

Fuente: Tribuna