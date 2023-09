Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un par de semanas que Rodrigo Cachero anunciara su divorcio de Adianez Hernández y que luego se confirmara que había sido por una infidelidad, ahora el amante de la actriz decidió romper el silencio en una entrevista que dio al programa Ventaneando. Se trata de Augusto Bravo, quien le ofreció disculpas a su expareja de Larisa Mendizábal, por haberle fallado y traicionado su confianza luego de 11 años juntos.

Como se sabe, Augusto no había querido hablar de esta delicada situación pero ahora que la exconcursante de Survivor México confirmó a través de un video difundido en su cuenta de Instagram que sostuvo una relación extramarital con él, también decidió compartir su postura. Eso sí, el ex de Larisa no quiso aclarar si continúa su relación con Adianez, aunque sí externó su culpa por el daño causado a Mendizábal, Cachero y el hijo que ambos procrearon muchos años atrás, cuando fueron pareja.

Ante las cámaras del vespertino de TV Azteca, Bravo pronunció disculpas públicas hacia todas las personas que resultaron dañadas: "Lo único es que yo la pedí disculpas a las personas involucradas, lo hago público, le pido mil disculpas sobre todo a Larisa y a Santi, obviamente también a Rodrigo, y nada más tengo palabras de agradecimiento para Lai, para Santi porque fueron 11 años que me abrieron la puerta de su casa, con todo su cariño, con todo su amor, y con eso me quiero quedar".

Augusto aseguró que se siente muy feliz con el tiempo que compartió con Larisa y volvió a resaltar su fallo en la relación: "Mi relación con La fue increíble, obviamente el que falló al final fui yo, ella no, el que falló fui yo, ella no, el que falló fui yo, yo me hago responsable, yo soy el culpable, y no tengo nada más que decir", mencionó. Y aunque Hernández gritó a los cuatro vientos su amor por Bravo, este no quiso corroborar que su amorío continúa pese al escándalo que protagonizan.

Es que no tengo nada más qué decir, es lo único que voy a decir", expresó.

Exesposo de Larisa Mendizábal le pide disculpas tras engañarla con Adianez Hernández

Tras lo mencionado por Adianez sobre que su relación con Rodrigo Cachero ya estaba rota cuando se enamoró de Bravo, este sujeto solamente mencionó: "Eso lo dijo ella, yo no tengo nada más qué comentar, te lo juro. Es lo único que yo voy a decir. Yo ya no voy a comentar más, mi vida no es pública, a la gente no le interesa mi vida, no debería de interesarles mi vida", precisó Augusto antes de retirarse de las cámaras. Cabe resaltar que el pasado fin de semana, Adi y su nuevo novio se dejaron ver juntos por primera vez en un evento público.

En este sentido, Augusto explicó que al igual que Hernández, ha sido objeto de ataques por su adulterio. “No voy a hablar de mi relación o no, no voy a hablar más ya, no es contra ti... pero ya lo del hate y eso, la verdad, esto no es para los perfiles falsos que me escriben deseando la muerte, bendiciones, pero ya, es lo último que voy a decir". Por último, Augusto Bravo recalcó que no hablará más del delicado asunto públicamente, y además aprovechó las cámaras de Ventaneando para manifestar que se encuentra desconcertado por todo lo que ha sucedido recientemente.

Y que le pido mil disculpas a todos si quieren, la verdad, no sé qué más hacer, esto no significa que abro la puerta para que vengan más medios a preguntarme, yo haré mi comunicado, video, no sé cómo se diga", dijo.

Fuente: Tribuna