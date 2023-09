Carlos 'Warrior' se siente pleno con su faceta de paternidad, pero ¿habrá boda?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un año de haberse enterado de la noticia de que iba a convertirse en papá, el conductor de Survivor México, Carlos Warrior se encuentra sumamente pleno de tener entre sus brazos al pequeño José Pablo, a quien pronto piensa bautizar e incluso reveló que tiene a los padrinos y todo listo para cuando su fechas se ajusten.

Fue en septiembre de 2022 cuando el comentarista deportivo compartió con sus fans que su esposa Gisela Muñoz estaba embarazada, lo cual sucedió justo en medio de las grabaciones de la tercera temporada del reality de TV Azteca, por lo que incluso bromeó en su momento diciendo que le podría un nombre de los concursantes.

Al terminar este proyecto 'Warrior' y su mujer fueron a realizar ultrasonidos y revelaron que lo que esperaban era un niño, quien nació en febrero de este 2023 y desde entonces trae de cabeza a esta pareja de famosos, quienes tenían planes de tener un bebé desde tres años atrás, pero por diferentes circunstancias no lo lograban e incluso estaban a punto de comenzar con tratamientos de fertilización.

Frente a las cámaras del canal de YouTube A las Vivas, el conductor aseguró que la experiencia de ser papá superó todas sus expectativas y lo que algunos seres queridos le habían compartido: "Es mucho más bonito de lo que me decían, estoy inmensamente feliz, me siento pleno realizado y no me falta nada. Soy un afortunado", platicó.

Respecto a quién se parece más el pequeño José Pablo, Carlos Guerrero no tuvo dudas y reconoció que a su mujer, pero se ha dado cuenta que con el tiempo ha ido cambiando ya que sus rasgos todavía no están bien definidos: "Se parece a la mamá y le digo 'Giselito', de mí no sacó nada, pero de pronto empieza a tomar algunas facciones".

Carlos Warrior disfruta su paternidad y lo presume en Instagram / Especial

Por otro lado, al cuestionarle acerca de la boda con Gisela, a quien le entregó el anillo de compromiso a través de una romántica sesión fotográfica en enero del año en curso, evento que dijo en su momento organizarían en cuanto el bebé naciera, ahora parece que no tiene ninguna prisa y por ahora los planes han quedado suspendidos.

No pasa nada, dejo que la vida me sorprenda o yo sorprenderé a Gisela en algún momento".

Debido a su fuerte carga de trabajo, la ceremonia no ha podido realizarse, pero ambos se han enfocado en consentir a su pequeño y constantemente presumen su crecimiento en redes sociales, pero 'Warrior' dejó abierta la posibilidad de hacer un festejo doble y unirlo junto al bautizo, por lo que seguramente pronto dará noticias.

Fuente: Tribuna