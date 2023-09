Conductora de 'Hoy' se viste de luto por la muerte de un ser querido: "Ya está en el cielo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles, 20 de septiembre, la afamada y polémica colaboradora de Hoy, Maryfer Centeno, dio una desgarradora noticia a través de su cuenta oficial de X (red social anteriormente conocida como Twitter), donde reveló que uno de los integrantes de su familia había perdido la vida; esto ocurrió apenas unos días después de que lanzara una súplica a todos sus seguidores.

Maryfer Centeno es conocida en el medio del espectáculo por su carrera poco usual: La grafología y la lectura del lenguaje corporal, con la que se ayuda para descifrar los trazos de la letra de las estrellas y de esta manera hablar un poco acerca sobre su personalidad real o lo que sienten cada vez que lanzan un video de disculpas o aclaratorias. Esto la ha llevado a crearse una gran fama y a contar con una de las escuelas más exitosas en esta rama.

El pasado jueves, 14 de septiembre, la afamada especialistas, hizo uso de su cuenta de X para revelar que su querido perrito, 'Yorkie' había sido hospitalizado, esto debido a que llevaba varios días en mal estado de salud, por lo que decidió pedirle a sus miles de seguidores apoyo con oraciones para que su querida mascota se recuperara lo más pronto posible y pudiera volver a su casa, puesto se encontraba en un centro veterinario, en ese momento.

Tiempo después, la expresentadora de La Saga volvió a tomar sus redes sociales para avisarle a sus fans que, tenía la esperanza de que su can pudiera recuperarse prontamente, por lo que esperaba darles "buenas noticias" con el pasar de los días. La famosa también reveló que su perrito estaba al cuidado de los médicos especializados, quienes lo estaban manteniendo "hidratado": "Espero mañana darles buenas noticias, me duermo con toda la fe que puede haber en mi. 'Yorkie' estará bien. Está hospitalizado, lo están hidratando y Dios esta con nosotros".

Lamentablemente, el siguiente tuit no fue para nada alentador, puesto la grafóloga mencionó que estaba sufriendo un "intenso dolor". Aunque no aclaró qué padecimiento tenía 'Yorkie' y tampoco reveló específicamente qué fue lo que los doctores le dijeron aquella tarde, sí dejó entrever que no era nada positivo, puesto aseguró que estaba sufriendo realmente y destacó que se aferraría a los días felices que vivió con su querida mascota.

"Es el dolor más intenso que he sentido pero no cambiaría por nada estos 8 años a su lado. Pidan a Dios por favor, para que los médicos hagan lo propio."

Desgraciadamente, tres días después, es decir, durante la jornada de este miércoles, 20 septiembre, Maryfer Centeno, lanzó un breve mensaje, en el que confirmó lo inevitable; su querido 'Yorkie' ya había fallecido. Asimismo, la famosa le agradeció a todos sus fans por haber estado al pendiente de ella y del progreso de la salud de su pequeño amigo. Finalmente, la estrella de Hoy relató que su perrito fue el que los ayudó a convertirse en una familia.

