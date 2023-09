De Pancho a Álvaro Dávila: Pati Chapoy habla de su primer beso y quién fue su primer amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida periodista de espectáculos, Pati Chapoy, hace un tiempo que habló del primer beso que recibió amorosamente y de quién fue su primer amor, sorprendiendo a todo TV Azteca al hacer mención de los hombres que la han hecho sentir mariposas en el estómago, como el hombre al que solamente llamó Pancho y a su actual esposo y padre de sus hijos, Álvaro Dávila, del cual hasta habló del secreto para sus más de 40 años de matrimonio.

Sin duda alguna cuando se habla de periodismo o de chismes del espectáculo el nombre de Chapoy es uno de los nombrados para obtener exclusivas y noticias de celebridades, exponiendo sus secretos, historias y demás, contrario a lo que sucede con ella, pues suele tener su vida personal en el más íntimo hermetismo, sin dar muchos detalles de su vida, mucho menos en el plano amoroso, más que para especiales ocasiones.

Pero, hace poco en una entrevista para TVyNovelas decidió romper el silencio con respecto al plano amoroso, y finalmente reveló que además de su esposo solamente recibió el beso de otro hombre, pero uno muy tierno pues: “Fue a los 8 años, en la mejilla a un niño que se llamaba Pancho”, recordando con alegría ese momento tan inocente que sin duda enterneció a los lectores de la revista.

Pati y su esposo Álvaro. Internet

Tras esto, declaró que su primer amor fue su ahora esposo, Álvaro, confesando que: “Nos conocimos gracias al Festival OTI y nos enamoramos”, y ahora ya tienen más de cuatro décadas, dos hijos varones, Pablo y Rodrigo Dávila, y varias nietas, disfrutando de su vida juntos, destacando que cada día ambos celebran el haberse el haberse elegido y hacer todo lo que hicieron para llegar a este punto.

Esto debido a que su historia no comenzó como típicamente sucedía en la década de los 70’s, pues en vez de irse conociendo, casarse y formar una familia, en realidad fue que: “Decidimos primero vivir juntos, fui muy aventada. Es lo que debe hacerse: Conocer a una persona y que te conozcan como eres”, destacando que tras una buena temporada viviendo bajo el mismo techo y estar seguros de quienes eran ambos, de mutuo acuerdo tomaron la decisión de casarse, tras lo que: “compramos en San Ángel, propiedad del escultor Feliciano Béjar. Ahí sigo viviendo”.

Finalmente, cuando le cuestionaron con respecto a cuál era el consejo que podía dar o el secreto para tener un matrimonio tan largo y feliz, ella destacó que: “Álvaro tuvo la brillante idea de, a los tres años de casados más o menos, o antes, creo que cuando nació Rodrigo, de psicoanalizarse y al poquito me dijo: ''¿Por qué no te psicoanalizas?', Y empecé a psicoanalizarme también, para conocerme, para conocer cómo podía manejar muchas cosas, no nada más la parte personal y la parte de un matrimonio, sino para ver cómo yo manejaba todo lo que me estaba sucediendo, porque no te prepara nadie para el éxito, para que te valores, para salir adelante, sin culpas, sin remordimientos, es como un diplomado en madurez y así lo hemos hecho”.

Fuente: Tribuna del Yaqui