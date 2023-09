Dile adiós a la época de Virgo con estos 10 datos que seguro no conocías de este signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La temporada de Virgo comienza el 21 de agosto y finaliza el 21 de septiembre. Es por eso que en esta ocasión hemos decidido despedir por todo lo alto a este querido signo zodiacal con algunas curiosidades que seguramente no conocías de este tipo de personas, así que, no dejes de prestar atención, ya que, de esta manera podrás aprender mucho más de ellos y, en caso de que tú pertenezcas a este grupo de personas, podrás conocer más de ti.

Son muy leales

Aunque este signo es principalmente conocido por ser uno de los más organizados, también tienden a ser muy leales, así que no dudarán en ir corriendo hacia ti cada vez que lo requieras.

Se exigen mucho a sí mismos

Generalmente, los Virgo son conocidos por exigirle mucho a lo demás, pero la realidad es que no piden nada que ellos mismos no harían, por lo que tienden a dar el 110 por ciento en cada una de las cosas que hacen. La palabra mediocre no existe en su vocabulario.

Son serviciales

Aunque en ocasiones esto les puede traer más de un problema, porque los demás signos tienden a creer que lo hacen de mala fe, la realidad es que gustan de ayudar a los demás y suelen sacrificar tiempo de ellos mismos para poder ser atender a otros.

Son fieles

Cuando un Virgo se compromete en una relación, suele hacerlo en cuerpo y alma, distrayéndose únicamente con trabajar aún más para poder disfrutar de las ganancias con su pareja. Tienden a ser muy honestos y detestan las infidelidades, por lo que puedes estar tranquilo con que te juegue mal.

Tienen un gran sentido del humor

Virgo, al igual que Capricornio, tienden a ser confundidos con una personalidad seria, pero la realidad es que suelen disfrutar de hacer reír a otros. Su sentido del humor siempre está a otro nivel y las risas no faltarán en su amistad o relación.

Son modestos

Regularmente no les gusta ser el centro de atención, sino por el contrario, prefieren ser alguien de soporte, por lo que es normal que intente pasar por desapercibido y, en caso de obtener un logro, no alardeará al respecto.

Tienen los pies en el piso

A diferencia de otros signos que son sumamente soñadores, como es el caso de Piscis, Virgo siempre procura saber dónde está parado, ya que, es consciente que, de esta manera podrá obtener mejores resultados. Para este signo las ilusiones burdas no tienen espacio; lo importante son las acciones.

No se rinden

La disciplina es uno de los principales aspectos positivos de Virgo, no son personas que dejen las cosas al azar y practican hasta que consiguen mejorar o cumplir sus sueños.

Son saludables

Los Virgo gustan de cuidarse a sí mismos. Son el tipo de personas que van al gimnasio 24/7, sin importar si llueve, truena o relampaguea; este signo pone como prioridad su salud física y mental, por lo que no es de extrañarse que se mantengan lejos de los vicios.

Fuentes: Tribuna