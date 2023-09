Enriquece el alma: Conoce los 5 libros imprescindibles para leer según expertos literarios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de los años han salido a la luz varios libros que plantean preguntas sobre la existencia o dan una serie de aprendizajes a base de metáforas, por lo que según la opinión de los expertos estos serían los cinco libros imprescindibles para leer en la vida y enriquecer tanto el alma, como la cultura y el razonamiento lógico a través de planteamientos.

Sin duda alguna, los libros son una fuente interminable de conocimiento o entretenimiento, pues originalmente los textos se crearon para documentar lo que día con día se aprendía, se descubría y con el tiempo fueron evolucionando para crear fábulas, cuentos y hacer volar la imaginación sobre lo imposible volviéndose posible, e incluso dentro de esa ciencia ficción encontrar un punto de reflexión sobre el futuro y la sociedad actual.

Esto es precisamente lo que se ven en la lista de cinco libros a continuación:

El Principito

La obra de Antoine de Saint-Exupéry es una de las más famosas en la industria literaria, pues la mencionada fábula al ser considerado un libro infantil, narra la historia de un aviador perdido después de que su nave se averió en el desierto, en lo que es un reino muy lejano al suyo, en donde hace una serie de dibujos con los que nacen planteamientos bastante profundos, por lo que expertos literarios señalan que es un libro en el que los niños aprender a reflexionar y los adultos enriquecen su imaginación, catalogándolo como la obra perfecta para cualquier edad.

El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Internet

El Extranjero

El libro de Albert Camus narra la historia de un hombre llamado Meursault, quién no sigue las normas de lo que se considera normal, que no busca llenar las expectativas de la sociedad, sino las suyas propias, que vive a su ritmo, sugiriendo que esto es la representación de lo absurdo, pues no sufre al perder seres amados y no tiene remordimientos cuando se vuelve un asesino, representando así el área solitaria y gris de cada persona, señalando que con esto se busca dar pie a la filosofía sobre lo que es considerado absurdo y el por qué los es, y abre paso a preguntas sobre el sentido común.

El Extranjero de Albert Camus. Internet

1984

Este libro fue creado por George Orwell, el cual plantea la historia de un Winston Smith, un hombre que vive en el futuro en la ciudad de Londres, y el cual trabaja para el Ministerio de la Verdad, que a su vez guían a la Policía del Pensamientos, los cuales controlan a todos los ciudadanos para que sigan sus lineamientos sin oportunidad del libre albedrío, o libertad de expresión, pues solamente pueden pensar y hablar como las autoridades lo hacen.

Según los informes de lo que se ha analizado de la obra, el autor estaba buscando la manera de advertirle a los lectores lo que podría estar pasando lentamente, que poco a poco se iba cambiando un orden autoritario por otro, en el que no permiten hallar una individualidad, planteando así la reflexión de que hace único a cada uno.

1984 de George Orwell. Internet

Sapiens

Este ensayo literario de Yuval Noah Harari se encuentra en la lista, debido a que el autor antes mencionado plantea muchas hipótesis sobre lo que es el ser humano, que hace reflexionar sobre la historia de la vida a través de los puntos más importantes para entenderlos, como biológico, antropológico, paleontológico e incluso el económico, buscando generar respuestas a preguntas que tal vez nunca se hicieron e incluso hondar en las que se creían una certeza, buscando entender mejor lo que es la existencia en sí.

Sapiens de de Yuval Noah Harari. Internet

Un Mundo Feliz

En la obra de Aldoux Huxley, hablan sobre la antiutopía futuristas, en el que invitan a reflexionar sobre el presente, pues en este crean a los humanos, no se procrean, dividiéndolos por jerarquías sociales y económicas, aunque todos son diseñados a la imagen y semejanza de todos, planteando de esa manera la deshumanización y el consumismo.

Un Mundo Feliz de Aldoux Huxley. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui