"Es muy intolerante": Gustavo Adolfo da contundente respuesta a Wendy Guevara tras ataques

Ciudad de México.- El famoso y reconocido presentador de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, en medio de los dimes y diretes en redes sociales en contra de la famosa y reconocida influencer, Wendy Guevara, acaba de dar una contundente respuesta a todos los ataques que recibió por parte de ella, por haber opinado de su escolaridad, señalando que era "muy intolerante" con las sugerencias.

No es un secreto que la famosa actriz transgénero, Libertad Palomo, recientemente arremetió en contra de Guevara, expresando que no la representaba aunque ambas pertenezcan a la comunidad LGBTQ+, por lo que la influencer salió a expresar que no le interesaba lo que su colega tuviera que decir sobre ella y que si no la toleraba que dejara de estar al pendiente de lo que hacía o lo que no, agregando que le enviaba bendiciones.

Por ese motivo, en el matutino de Imagen TV, Gustavo criticó fuertemente las actitudes de la exintegrante de La Casa de los Famosos México, señalando que debía de entrar a Google y buscar a Libertad, quién era y todo lo que había logrado, criticando así su falta de estudios, aconsejándole que buscara el poder ir estudiando en línea los grados que le faltaron a la par que trabajaba, pues era importante.

Ante este hecho, la famosa perteneciente al trío de 'Las Perdidas', de forma contundente expresó que: "Vi que el señor Gustavo Adolfo Infante dijo que me meta a googlear quién es la señora, ¿y por qué chin…, por qué tú dices, tengo que conocer a quién tu quieras? y tengo que hincarme y ponerme a sus pies ¿por qué tu dices?, ubícate papacito, ubícate a mi tu no me vas a venir a mandar", declarando que le valió "ver..." lo que opinara de ella y que: "Esta cabr... que no estudia, esta cabr... que es la corriente y todo, les da de tragar por que se la pasan hablando de una, no hablen de gente corriente como yo en sus programas…tu no vas a mandar en mi vida, señor loco, de verdad, señor loco".

Y ahora, la mañana de este miércoles 20 de septiembre, a través de la sección La Última y Nos Vamos, el presentador de De Primera Mano al hablar sobre el tema, señaló que Guevara era una mujer que admiraba por lo que consiguió, pero que también no podía negar que le faltaban estudios, que ella mismo lo dijo que apenas y acabó la primaria, destacando que él solo le hizo una sugerencia para su bien.

Pero eso fue todo, pues agregó que ha notado que es una mujer "muy poco tolerante" y que debía de prepararse mucho mejor para aprender a sobrellevar las criticas, tanto constructivas como negativas, pues tenía actitudes muy agresivas al momento de responderle a alguien, destacando que así como subió puede bajar si sigue dando por hecho todo lo que ha conseguido, pues todo es efímero.

