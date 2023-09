Esta es la única FOTO de la boda de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera; ¿por qué no posan juntos?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna, una de las parejas del espectáculo mexicano que siempre está dando de qué hablar es la que conforman Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, sobre todo porque son muy herméticos y se saben muy pocos detalles de su vida fuera de las cámaras. Y a pesar de que los famosos exacadémicos ya tienen más de 7 años de relación, en Internet existen muy pocas imágenes de ellos juntos y solamente hay una fotografía de su esperada boda.

Hace algunas semanas, la exconductora de Venga la Alegría dio una entrevista exclusiva al programa Ventaneando en la que contó cómo inició su historia de amor con el originario de Huamantla, Tlaxcala, quien es un par de años más joven que ella: "Yo a él, sinceramente, siempre lo vi más chico, muy, muy chiquito. Tenía 17 años (cuando lo conocí)". Cynthia comentó que tuvieron varios años de amistad, antes de que pudieran descubrir que estaban enamorados.

Al inicio de su romance, la coahuilense de 39 años y Carlitos sí solían hacer apariciones públicas juntos e incluso ella subió a su canal de YouTube un video en el que aparecían como pareja. Sin embargo, en la actualidad la mecánica de su relación ha cambiado por completo ya que no suelen aparecer en conjunto ante las cámaras. Una de las últimas veces que Cyn y su esposo aparecieron juntos en un evento fue en 2018 cuando acudieron a un evento de beneficiencia.

Rodríguez y el cantante de 37 años han declarado, por separado, que la razón por la que han decidido no compartir ningún dato sobre su relación sentimental a los medios es porque prefieren tener "algo privado" de su vida, ya que ambos se dedican al medio. Asimismo, consideran que este ha sido el secreto para mantenerse juntos después de tanto tiempo: "Tenemos algo tan bonito, un amor tan fuerte, por eso que no queremos que nadie opine de si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo o no están de acuerdo, por eso no compartimos nada", dijo ella en una ocasión ante las cámaras del desaparecido programa Todo un show.

Y para demostrar que son sumamente discretos, el pasado 2022 la también modelo coahuilense y Carlos organizaron su boda sin levantar una sola sospecha entre la prensa mexicana. Cynthia y su ahora marido eligieron la ciudad de Madrid, en España, para dar el "sí acepto" en una boda de verano. La pareja solo contempló a unos cuantos invitados, además de sus familiares, y entre la reducida lista estuvieron famosos como Laura G, Dalilah Polanco e Ismael Zhu 'El Chino'.

De hecho solo existe una fotografía del enlace matrimonial de Cynthia y Carlos, que según el cantante no fue "nada sencillo" pues echaron la casa por la ventana para este esperado día. El pasado 5 de junio, la conductora y el intérprete tlaxcalteca compartieron la única foto de su boda y se trata de una postal en la que únicamente se pueden ver tomados de la mano, ella luciendo un vestido de novia con mangas de encaje y él un traje negro, mientras de fondo aparece la virgen de Guadalupe.

