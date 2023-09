Exhiben FOTO para probar que Luis Miguel sí paga pensión de sus hijos con Aracely Arámbula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A días de que Aracely Arámbula se lanzara en contra de Luis Miguel por no cumplir con su responsabilidad como padre con los hijos que tienen en común, ahora salió a la luz la supuesta prueba de que el reconocido cantante sí ha cumplido con el pago de la pensión de los ya adolescentes. Como se sabe, en días pasados 'La Chule' expresó de forma contundente su molestia contra 'El Sol' por tener en el olvido a sus hijos Daniel y Miguel.

La protagonista del remake de La Madrastra aprovechó su más reciente encuentro con la prensa para externar su molestia por ver al intérprete de éxitos como Ahora te puedes marchar conviviendo con las hijas de su actual pareja, Paloma Cuevas, y solicitó que así lo hiciera con los hijos que tienen en común. Además, Arámbula mencionó que el famoso mexicano-español no cumple con la manutención de sus herederos.

En un revés a estas declaraciones, ahora el portal Vanitatis reveló un documento oficial que desmiente lo dicho por la actriz y cantante pues señalan que 'Luismi' no tiene ningún atraso: "Las cantidades estaban consignadas y el problema que había era que la madre no facilitaba la información para hacer esas transferencias", explicó el portal de noticias. En este sentido, se hizo hincapié que el cantante siempre ha sido un padre responsable.

Esta publicación afirma que no existe ninguna denuncia en contra del cantante, que recién inició su gira Luis Miguel Tour 2023, puntualizando: "No había denuncia por impago de pensión alimenticia, que habría sido lo lógico cuando un padre no cumple con las responsabilidades económicas. Otra cosa son los encuentros presenciales con los chicos, de 16 y 14 años". Además de esta aclaración que echaría por tierra lo dicho por Arámbula, Vanitatis publicó un texto emitido por las autoridades que confirmarían que Luis Miguel sí ha cumplido con la pensión de sus hijos.

En el documento oficial del Gobierno de Ciudad de México, emitido por la Dirección General del Registro Civil, fechado con el 19 de septiembre de 2023 y firmado por la jueza de la Oficina Central del Registro de Ciudad de México se especifica que no existe ninguna reclamación relacionada con la morosidad del cantante. Hasta el momento, Aracely no ha respondido a esta publicación, donde se señala que Luis Miguel siempre ha cumplido con sus obligaciones económicas familiares.

Documento oficial del Gobierno de Ciudad de México

Fuente: Tribuna