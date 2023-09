Gala Montes se quiebra en 'La Isla 2023' y revela que sufrió por trastorno alimenticio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía se ha convertido en una montaña rusa de emociones para los concursantes, quienes empiezan a padecer los estragos de la aventura ya que no todos han podido lidiar con el hecho de estar lejos de sus familias, a lo cual se suma el desgaste físico y las condiciones adversas en las viven, pues cuando por error caen en la austeridad de playa baja que quedan completamente vulnerables.

A pesar de que apenas llevan cuatro semanas de grabaciones y que ella llegó como refuerzo en el segundo ciclo, Gala Montes se quebró ante las cámaras y compartió un oscuro pasaje en su vida que todavía le pesa y sigue intentando superar, pues aunque ha recibido terapias y ha pasado tiempo desde que comenzaron sus problemas, todavía llega a tener conflictos por su aspecto físico.

Yo tengo este demonio que a veces viene calmado y a veces no, se llama trastorno alimenticio", comenzó narrando la famosa.

En una plática casual con Alexia, la actriz le confesó que llevaba tiempo sin observarse ante el espejo, por lo que ahora que ganaron playa alta pudo hacerlo y entró en conflicto: "Ahorita que me vi, porque hemos comido mucho en la mañana, me vuela la mente. Llega este demonio y me dice no eres suficiente, te ves mal y me da para abajo que me pasen este tipo de cosas".

La actriz es consciente que muchas de estas emociones vienen de la presión social y de los estándares de belleza que los medios han impuesto, por lo que en algún punto llegó a creer que la perfección existe y para alcanzarla se hizo daño, por lo que lanzó un fuerte mensaje a los televidentes al contar su historia y el problema alimenticio que vivió.

Ya me canse de estarme ocultando, que cuando como mucho me tapo y me empiezo a deprimir, no me siento suficiente para hacer las cosas y una falta de autoestima fuerte", platicó la estrella de televisión.

Fue hace un año cuando la protagonista de Diseñando tu amor compartió sus problemas alimenticios ante sus millones de seguidores de Instagram: "Me quedé con un trauma bien gacho, me lastimé, pasé sobre mí, lastimé a mi metabolismo, recuperé el peso que tenía y más y todo por querer sentirme aceptada y 'amada' cuando la aceptación no viene de ahí", escribió y dijo estar recibiendo ayuda profesional para dejarse de ver como una talla y disfrutar de la vida sin buscar encajar, aunque ahora en reality dijo que en ocasiones esos demonios que carga regresan.

