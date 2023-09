Google crea un 'Doodle' interactivo de la cineasta Matilde Landeta, ¿quién es? Te contamos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como ya se ha vuelto costumbre, Google cada día nos sorprende con 'Doodles' interactivos cuyo objetivo es el de reconocer algún hecho histórico o trascendente de la historia de un país, al tiempo de también darle atención a los personajes que han cobrado relevancia por sus aportaciones al deporte, la música, la arquitectura, la literatura y en este caso el cine, tanto que a muchos usuarios los sorprendió el hecho de que el nombre de Matilde Landeta apareciera en esta dinámica creación pero, ¿quién es ella y por qué el buscador más famoso del mundo la toma en cuenta? Te contamos.

Durante todo este 20 de septiembre, Google dedicará su doodle a la cineasta y guionista mexicana que dejó grandes títulos cinematográficos que trascendieron no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. La artista en cuestión, nació en pleno Centro Histórico de la capital mexicana un día como hoy pero de 1913 y se sabe desde que tenía 14 años de edad, desarrolló intereses por crear filmes que hoy la hacen una de las más legendarias en México. La razón de dedicarse a este arte y no a otro reveló en el pasado, fue gracias a que durante un viaje a Estados Unidos, tuvo la oportunidad de ver al cinta Old San Francisco y con ello, trató e hacer lo mismo pero con otras tramas.

Por si fuera poco, además de trascender con títulos como Trotacalles, La negra Angustia o Nocturno a Rosario, solo por mencionar algunas, Landeta llamó la atención debido a que siempre se mostró interesada en luchar por la igualdad de género pues en la época en la que ella se volvió reconocida, había muchas más limitaciones en el séptimo arte, gremio al que perteneció y además sobresalió por su discurso, Con ello, comenzó a desempeñar además labores dentro del sindicato para conseguir enaltecer a las mujeres que como ella, buscan abrirse paso en el mismo género.

Foto: Twitter

Respecto a su carrera, se sabe que ésta comenzó en 1932 cuando logró desempeñarse como guionista y poco a poco sumó más de 70 títulos a su trayectoria. Era tanta la trascendencia de Matilde que dirigió a atritas como Agustín Delgado, Julio Bracho e incluso al mismo Emilio 'El Indio' Fernández. Su obra, Lola Casanova, la cual se estrenó en 1948 es hasta ahora la que representa el haber llegado al punto culminante de su obra pues gracias a este filme, surgió la casa productora TACMA S.A. de C.V.; el motivo se sabe, fue debido a que se le negaron los financiamientos para crear la cinta y ella tuvo que hipotecar su propia casa para hacer ambos proyectos posibles.

Si hablamos de precios, Matilde Landeta en 1957 se consolidó como una de las directoras más importantes aun cuando durante la entrega de los Premios Ariel se trató de ejecutar un complot en su contra. Pese a ello, salió airosa del mismo demostrando su capacidad al frente de un arte que para entonces, era únicamente reconocido para los directores masculinos. Paralelo a todas las cintas que dirigió, se sabe que incursionó en por lo menos 100 guiones para cintas hechas en estados Unidos debido a que además incursionaba como profesora del Instituto Cinematográfico.

Captura de pantalla

Más reconocimientos públicos llegaron ahora durante la década de los 80, específicamente en 1988 cuando se llevó a cabo el VIII Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, ocurrido en La Habana, Cuba, evento donde se le entregó el diploma debido a que es hasta ahora una de "las pioneras del cine latinoamericano hecho por mujeres", mientras que para 1992 el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) la enalteció por 56 años de carrera de los cuales 40 desempeñó com guionista y directora. En México, sobresale la creación de la Sala Tlalpan donde se proyectaban importantes títulos cinematográficos.

Fuente: Tribuna