¡Hay boda! Eleazar Gómez le entrega el anillo de compromiso a Jeni de la Vega

Ciudad de México.- A dos meses de que se confirmara la relación entre Eleazar Gómez y Jeni de la Vega sorprendieron a sus fans al anunciar que están a punto de llegar al altar, pues el actor y le entregó el anillo de compromiso por lo que ahora se encuentran organizando la boda, misma que adelantaron será grande y con muchos invitados.

Fue a través de una entrevista exclusiva para Enrique de la Rosa, donde revelaron la noticia y Jeni contó que no tenía idea de que esto iba a suceder, pues incluso la llevaron con engaños al lugar en el que le hizo la petición, así que un amigo le sirvió de cómplice al decirle que tenían un evento de negocios que tenían pendiente, pero se encontró con la sorpresa.

Llegué y vi un camino lleno de rosas, velas y dije: '¿Qué está pasando, me equivoque de lugar?'", contó la influencer.

Jeni destacó que estaban presentes algunos amigos cercanos, por lo que tuvieron una velada muy íntima, hasta que los dejaron solos para hablar y fue ahí donde Eleazar le pidió matrimonio, así que sin pensarlo le dio el 'sí, acepto', aunque todavía no termina de asimilar lo que ocurrió y el importante paso que van a dar en unos meses.

Me emocionó mucho, porque nunca me habían pedido matrimonio y fue algo muy especial, se sentía una vibra increíble, fue algo muy bonito y le dije que sí".

Por su parte, Eleazar dijo no haber sido una decisión complicada, pues está seguro de que quiere compartir su vida con Jeni de la Vega y se encuentra feliz de que haya aceptado, así que demostró que le tiene sin cuidado lo que puedan opinar, pues únicamente ellos saben que lo que tienen es auténtico y seguirán trabajando para que así se mantenga.

Hasta ahora, la pareja de famosos no tiene una fecha oficial para su evento, pero debido a que tienen algunos proyectos, comentaron que será hasta 2024 cuando se casen y aunque todavía no tienen idea de los detalles, aseguran que no les gustaría que fuera en la playa, será en un salón de la CDMX para que puedan asistir más invitados.

A pesar de que muchos los felicitaron por su compromiso, las criticas tampoco han faltado ya que hay quienes todavía no olvidan el pasado de Eleazar Gómez y le advierten a Jeni que debería pensar bien si quiere casarse con él, pues además de Tefi Valenzuela otras de sus exparejas lo han exhibido de ser un hombre violento, pero ella ha dejado en claro que con ella siempre ha sido respetuoso.

Fuente: Tribuna