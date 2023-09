Hija de Carlos Villagrán 'Kiko' confiesa que su padre no la acompañó a su última quimio

Querétaro, Querétaro.- En los últimos meses, los fanáticos del querido actor, Carlos Villagrán 'Kiko' han estado al filo del asiento, puesto trascendió la noticia de que su hija, Vanessa Villagrán, de 40 años, fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que es considerada como la mayor causa de mortalidad entre las mujeres mexicanas, por el Gobierno de México, con un total de 521 mil 906 defunciones anuales.

En estas semanas, los fans de Vanessa han podido acompañar a la joven con su padecimiento a través de sus constantes actualizaciones de Instagram, donde ha narrado cómo sobrelleva la mencionada condición, por medio de una vibra positiva y la compañía de sus padres, siendo el comediante de El Chavo del 8 uno de los principales factores que la han ayudado a enfrentar este duro proceso.

A finales del mes pasado, la influencer reveló que, Carlos Villagrán no se quedó mucho tiempo con ella después de enterarse de la lamentable noticia, aunque sí recalcó que esto no había sido por gusto, ya que, el famoso le especificó que esto lo hacía porque tenía que trabajar para apoyarla con los gastos del tratamiento, ya que, como es bien sabido, las quimioterapias suelen ser bastante costosas.

El pasado martes, 19 de septiembre, Vanessa Villagrán sorprendió a sus fans al revelar que el comediante tampoco la acompañó a su última quimioterapia, aunque aclaró que no tomó a mal dicha decisión, puesto era consciente que para su padre resultaba doloroso verla conectada a las máquinas que le administraban su tratamiento; aún así, destacó que se sentía feliz de el recibimiento que el histrión de El Chanfle le dio, una vez que regresó a su casa.

"En esta última quimioterapia, mi papá, Carlos Villagrán 'Kiko' no me acompañó porque me dijo que no quería verme conectada (entendible porque se siente horrible) entonces cuando llegamos mi mamá y yo así fue el emotivo encuentro. Nunca voy a cansarme de agradecer de todas las atenciones y apoyo de mis padres, es un amor total e incondicional y único, que se si antes valoraba ahora se multiplicó. Gracias señor por todas las bendiciones."