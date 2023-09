Horóscopo chino para este miércoles 20 de septiembre: Tu fortuna en la salud, dinero y amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La astrología china, que es conocida por su sabiduría milenaria, te dice qué es lo que le depara a tu destino para este miércoles 20 de septiembre. Además de las tradicionales lecturas de cartas de los más famosos, como es el caso de Mhoni Vidente, esta cultura interesante para muchos también te da una 'ayudadita' para saber qué te depara en la salud, el dinero y el amor. No salgas de casa sin estar al tanto de ello. Además si por algún motivo no sabes cuál es el que te corresponde, también te decimos para que la suerte siempre esté de tu lado. Feliz día.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

El trabajo pedirá de ti mucho este día. A todos nos gusta tener un momento de relajación pero al parecer tú has estado abusando de este momento de 'break'. Lo mejor será que te concentres y des tu máximo esfuerzo si lo que quieres es evitar un conflicto con tus superiores. Trata de enfocarte en cosas que te apasionan, no permitas que la apatía invada tu ser, conoces el motivo por el cual esto sucede y tienes las herramientas para hacer todo lo negativo a un lado.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

A todos nos pasa que hay ciertos miembros de la familia que ven en nosotros a alguien cuyo consejo puede ser de gran utilidad. En tu caso, este día trata de adoptar una postura más neutral que permita que impere la justicia, es decir, busca una postura ante los conflictos que atraviesan los tuyos para que todo salga a pedir de boca. En temas de trabajo y sobre todo dinero, este es el momento perfecto para que pongas en marcha los planes que llevas mucho postergando; ya sea un negocio o incluso un nuevo emprendimiento paralelo te ayudará a traer abundancia.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Trata tanto como puedas de evitar imponerte, piensa que no todos podemos pensar de la misma manera y a veces por tu intención de buscar que los demás compaginen con tus intereses, te puede generar roces. Si estás en pareja, ojo con lo que ambos hacen o dicen, están en un periodo en que todo puede resultar irritante y por ende, las peleas podrían estar a la vuelta de la esquina. Lo mejor es que siempre trabajes la comunicación y sobre todo, la sinceridad. No busques peleas, podrías generar problemas más grandes.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

La independencia en muchos aspectos es lo que te ha estado rondando la cabeza. En temas de pareja, puede que ambos por fin decidan irse a vivir juntos o bien, llevar la relación a un paso más elevado. S estás soltero o soltera, entonces este aspecto también está próximo a suceder, ya sea un cambio de domicilio o incluso, el cambio laboral que buscabas y el cual te dará más independencia financiera están muy muy cerca. Durante el resto de la semana, todo se torna a tu favor, aprovéchalo.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Cosas nuevas a tu alrededor se aproximan, desde un nuevo hogar, un nuevo trabajo, una nueva pareja y hasta una nueva perspectiva podrían ayudarte a dar el paso que tanto estabas esperando dar. No tengas miedo a los cambios, serán muy positivos para ti. Emanas un aura que te ayudará a recibir desde cumplidos en todos los aspectos, hasta atracción por alguien del sexo opuesto que estabas buscando. Si ya estás en pareja, ambos vivirán unos días muy placenteros. Tienes un golpe de suerte, aprovéchalo pero no olvides mantenerte con los pies sobre la tierra.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Todos queremos que eso que estamos deseando suceda rápido o de a mejor forma favorable, lo único que debes hacer es calmar tus sentimientos y pensamientos, es decir, la tolerancia y la paciencia es lo que más debes trabajar, verás que todo se resuelve de una manera favorable. Pronto saldarás una deuda que no te deja dormir y esta acción te dará la energía necesaria para planear cosas muy interesantes, quizá un viaje o un simple cambio de look te permitirán renovar toda tu energía.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Tu carácter fuerte puede jugarte una mala pasada o bien darte beneficios en varios aspectos. Lo ideal es que actúes con sabiduría y madurez para evitar atraer las cosas malas. Ojo con las envidias, hay muchas a tu alrededor que te afectarán en todos los aspectos, tanto familiares com laborales y de pareja, Si está a tu alcance, evita compartir las buenas noticias con todos, espera a que se materialicen las cosas para con ello, evitar alejar la abundancia. Maneja la calma, la necesitarás para solucionar problemas.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Estas en el mejor momento para abrirte las puertas al éxito. Ya sea que en tu trabajo se presente la oportunidad de integrarte a un proyecto o bien, pongas en marcha esa idea innovadora que te ayudará a generar ganancias, saldrá de manera exitosa. Ten paciencia, tu media naranja está cada vez más cerca, verás que las personas que aportan a nuestra vida y nos hacen crecer tardan en llegar y por ello, se vuelven parte de nuestra vida. No es un buen momento para invertir en un patrimonio propio, podrías generarte una deuda fuerte que te robará el sueño.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Siempre hay alguien a nuestro al rededor que nos da consejos que solemos dejar pasar o ignorar, para ti este no es el momento adecuado pues alguien puede estarte dando la respuesta que tanto estabas esperando. Recuerda que la humildad es una cualidad que no todos pueden presumir y en tu caso, te abrirá muchas oportunidades que cambiarán tu forma de pensar y hasta de actuar. Este es un buen momento también para planear u viaje, verás que un ligero cambio será benéfico.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

No pienses de más las cosas, el miedo no es bueno para tener que tomar una decisión importante. Dar la oportunidad de un descanso, incluye a todos los que te rodean, pues aunque si intención es buena, tantos puntos de vista es lo que te tiene confundido. Analiza bien qué es lo mejor para ti y solo para ti, por un momento olvídate de lo que los demás quieren o esperan, recuerda que cada quien forja su propio destino y este es el momento de darle un rumbo al tuyo.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Tu mente no ha parado de darle vueltas a todo y eso te ha mantenido algo inquieto o inquieta desde hace varios días. Trata de desconectarte de todo tanto como sea posible, incluso de la tecnología, evita bombardear tu mente de cosas que no necesitas en este momento. Acércate solo a las personas que sabes que pueden apoyarte en diversas problemas, poco a poco saldrás de este bache. Los temas económicos no de deben preocupar, estás por pasar por un momento de abundancia que te dará un descanso en muchos aspectos.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

La vida adulta es complicada pero no siempre puedes estar evadiendo tus responsabilidades, es momento para que demuestres de qué estas hecho y de qué eres capaz, podrías abrirte el paso a encabezar proyectos interesantes. Puede que los siguientes días sean de reflexión profunda, esto te ayudará a encontrar el sentido a muchas cosas. Trata de conectar con tu lado espiritual, no olvides darle este balance a tu vida, recuerda que sí es Iago importante que nos ayuda a tener un mejor sentido de las cosas.

