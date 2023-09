Horóscopo de hoy 20 de septiembre por Mhoni Vidente: Suerte en amor, dinero, trabajo y más

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal esta mitad de semana?", Mhoni Vidente, quien es la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, responde a tu pregunta en el horóscopo de hoy, miércoles 20 de septiembre del 2023. Aquí encontrarás las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más; sin embargo, debes recordar que tú eres el dueño de tu destino.

Horóscopo de hoy miércoles 20 de septiembre del 2023 por Mhoni Vidente

Aries

La mejor terapia de pareja será reírse juntos de las adversidades. En temas de familia, recuerde que no puede tener el control de todo lo que pasa a su alrededor, si alguien tiene un problema, tendrá que decirlo.

Tauro

La compañía de la persona que más le gusta le hace sentir bien, no obstante, si no abre su corazón terminará solo y triste, querido Tauro. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo; es importante para el crecimiento económico.

Géminis

Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos, así lo predicen los horóscopos de Mhoni Vidente para este miércoles 20 de septiembre. Apueste fuerte en los negocios y se verá recompensado en poco tiempo, siempre y cuando sea dedicado.

Cáncer

En el trabajo, superará los obstáculos que surjan, gracias a su carisma y linda forma de ver el mundo. Los cambios de temperatura perjudicarán su salud y harán que quiera quedarse en cama este miércoles 19 de septiembre; haga caso a su cuerpo.

Leo

Si no quiere malas caras, modere su lengua. Debe eliminar los gastos innecesarios. Hoy tendrá un buen día, gracias a sus compañeros. Hoy, necesita más cuidado su aspecto físico que su salud.

Virgo

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita con carisma, cariño y ternura, querido Virgo; es momento de ser adorable. En los negocios, tome sus propias decisiones y no se deje guiar por lo que dicen los demás, ya que podrían aconsejarle desde la envidia.

Libra

Escuche a los demás profesionales que estén en su área, siempre aprenderá cosas nuevas que le servirán para desarrollarse mejor; ese es el consejo general de Mhoni Vidente para que alcance el éxito en su trabajo.

Escorpio

En los amigos encontrará todo el cariño que se merece para estos días en los que andará muy sensible y algo 'chipi'; pero es clave que hable sobre sus miedos y anhelos. En el aspecto económico, vive una jornada muy buena y puede darse los gustos que quiera.

Sagitario

El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, miércoles 20 de septiembre del 2023, recomienda que no eche a perder todo el trabajo realizado, por peleas con sus compañeros; medite antes de hablar y exponer su mal carácter. De los nervios va a estar muy mal.

Capricornio

Ese capricho que tiene en mente con su pareja puede esperar, pues la situación no es la mejor; sabe que sus finanzas no han sido las más sanas, querido Capricornio. Planee cuidadosamente la estrategia a seguir para bajar de peso; no basta con desearlo, debe actuar.

Acuario

Buen momento para andar, nadar, hacer aeróbic, o hacer ejercicio en general, querido Acuario, ya que tiene muchas cosas en la cabeza que lo tienen estresado; esa es la recomendación general de Mhoni Vidente para esta mitad de semana.

Piscis

Sea más comprensivo con su pareja, querido Piscis, pues este miércoles 20 de septiembre del 2023 estará más sensible de lo normal y le tocará ser la persona que de consuelo y cariño. Vaya al médico ante cualquier malestar del estómago, anda delicado.

