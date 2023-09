Ingrid Coronado desmiente a Charly López y niega envenenamiento a su hijo en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa escritora y muy polémica presentadora, Ingrid Coronado, recientemente acaba de salir a desmentir declaraciones de su exesposo, el conocido cantante y famoso actor de novelas, Charly López, pues en una entrevista con Ventaneando acaba de negar haber envenenado el alma de su hijo, Emiliano López, en contra de su padre como se ha estado diciendo.

Después de que saliera a la luz que hubo una falsificación en unos documentos en su pelea legal por su casa, Coronado aseguró que su hijo Emiliano, fruto de su relación con Charly López, no está enterado de la presunta falsificación sobre su firma que el exintegrante de Garibaldi habría cometido en las escrituras de la propiedad que ambos pelean desde hace tiempo, en el que ella solo exige su parte monetaria del inmueble.

Ante esto, ha estado manifestando que prefiere que sus descendientes no estén enterados de los pormenores de las batallas que enfrenta por defender su patrimonio, la presentadora de televisión declaró: "Esto es algo que yo no le he informado, no tengo intención de envenenar su corazón, bastante tiene ya con manejar lo que él ha vivido, entonces no, a ninguno de mis hijos les hablo de las situaciones legales, saben que hay una situación legal, pero no les doy los detalles".

Ingrid se defiende de difamaciones. Internet

Debido a que López ha manifestado que el distanciamiento con su hijo surgió cuando se informó públicamente que su exesposa lo demandó para obtener la mitad de una propiedad que compraron cuando eran marido y mujer, la conductora de TV Azteca negó que ella haya interferido en la decisión de su primogénito sobre no tener contacto con su padre, dejando en claro que esa fue decisión del joven al 100 por ciento.

La expresentadora de Venga la Alegría destacó que: "No tiene nada que ver conmigo, Emiliano está tomando la decisión de no estar cerca de su papá, por la relación que tenía él con su papá, me están queriendo responsabilizar a mí de algo que no tengo nada qué ver, yo sería incapaz de manipular a mis hijos, son lo que yo más amo en la vida", como en algún momento señaló el cantante y actor.

Por último, la artista recalcó en entrevista con Pati Chapoy que el tiempo le ha dado la razón en cuanto a los desacuerdos que mantiene con López, y eso la ha beneficiado públicamente: "Se me ha acusado de cosas que no solamente yo no hice, sino de las cosas que me hicieron a mí, y hoy en día creo que estoy teniendo la oportunidad de demostrar quién soy, y eso creo que es algo bueno".

Ingrid arremete contra Charly. Internet

