José Joel rompe el silencio sobre el conflicto entre su familia y así defiende a su mamá

Ciudad de México.- A cuatro años del lamentable fallecimiento de José José, la familia Sosa-Noreña no deja la polémica y se encuentran envueltos en una gran drama familiar y existe una división muy fuerte con Marysol Sosa, quien no está de acuerdo con algunas situaciones de su madre y su hermano, a tal punto de que han llegado a protagonizar fuertes discusiones.

José Joel se había querido mantener al margen de lo ocurrido, pero ante las cámaras de Venga la Alegría dio su postura y fue contundente al decir que siempre va a estar del lado de su madre, pero espera que pronto puedan arreglar sus diferencias y vuelvan a ser una familia unida, pues le parece lamentable lo que ha ocurrido en los últimos meses.

Recordemos que Anel Noreña dijo a los medios que su yerno, Xavier Orozco, manipula a su hija y que habían tenido una fuerte discusión en la que incluso él había intentado violentar, por lo que le habría quitado el permiso a Marysol de usar el nombre del 'Príncipe de la Canción' para sus proyectos y si así lo desea debe pagarle las regalías, dado que ella heredó todos los derechos.

Por su parte, Mary indicó que no piensa permitir que se metan con su familia y destacó que únicamente incluye a su esposo e hijos, mientras que su madre y su hermano son sus seres cercanos, algo que causó ofendimiento y en este sentido Joel indicó que por esa razón no puede beneficiarse de los privilegios de la familia.

Es un problema de madre e hija, es un problema de mujeres y yo estoy con mi madre siempre. Hoy por hoy es una persona de la tercera edad y por eso aquí estamos los de acá, porque así Marysol lo estableció. Si ahorita no somos familia, entonces no puedes tener los beneficios de la familia", comentó el cantante.

De igual forma, explicó que no hubo violencia en cuanto a golpes, pero si manotazos y gritos, por lo que está dispuesto a ser el intermediario si es necesario: "No es que se haya violentado de tal manera, pero mi mamá no está acostumbrada y después de esa plática hubo otra entre los cuatro y se vuelven a calentar los ánimos y me doy cuenta de lo que me dice mi mamá".

José Joel cree que sería penoso que por esta situación lleguen completamente a separarse y que en su momento su herma no pueda despedirse de su madre, por lo que espera a que decida reunirse para solucionar las cosas y aprovechó para desmentir que los conflictos se hayan derivado de asuntos de dinero.

